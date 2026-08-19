OPATRA London兩男女經理被捕　海關：兩人有參與公司營運　總公司有回應

位於沙田新城市廣場的美妝店OPATRA London近日被指以不良手法營銷。海關今日(19日)採取拘捕行動，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕公司兩名男女，包括25歲行政女經理及42歲財務男經理。海關表示，兩人有參與公司營運，調查目前仍在進行，不排除有更多人被捕。

海關指出，涉案公司有數間分店，分別位於沙田、元朗和銅鑼灣，售賣手霜、面霜和美容機等美容產品，現階段不便透露涉案公司名稱；又稱留意到傳媒發現涉案公司的關連公司，強調海關會積極調查，不會放過任何可能違法的公司。