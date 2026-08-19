OPATRA London兩男女經理被捕　海關：兩人有參與公司營運　總公司有回應

位於沙田新城市廣場的美妝店OPATRA London近日被指以不良手法營銷。海關今日(19日)採取拘捕行動，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕公司兩名男女，包括25歲行政女經理及42歲財務男經理。海關表示，兩人有參與公司營運，調查目前仍在進行，不排除有更多人被捕。
海關指出，涉案公司有數間分店，分別位於沙田、元朗和銅鑼灣，售賣手霜、面霜和美容機等美容產品，現階段不便透露涉案公司名稱；又稱留意到傳媒發現涉案公司的關連公司，強調海關會積極調查，不會放過任何可能違法的公司。
英國總公司：相關人士非OPATRA London僱員
OPATRA London英國總公司今晚(19日)再發聲明指，香港的OPATRA品牌店舖由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營。該等店舖人員的僱用及管理，均由該公司全權負責。相關人士均非OPATRA London 的僱員，亦未在OPATRA London內擔任任何職務。
聲明又指，OPATRA London是一個以英國為基地的護膚品牌，與擁有及經營該等店舖的香港公司分屬獨立的企業實體。 OPATRA London指不會就正在進行中的調查作出評論，會全面配合任何調查，並向香港相關部門提供所要求的一切資料。總公司對香港分銷安排的審視工作仍在進行，並預計將適時作出進一步公布。
本港多間分店相繼「拉閘」
日前社交媒體流傳一條片段，一名婦人坐在新城市廣場OPATRA London店門外哭訴，聲稱被店員硬銷產品，並取走信用卡「碌去」6萬元。其後不少網民均控訴店舖的銷售手法存在問題，事件發酵後，OPATRA London本港多間分店相繼「拉閘」。