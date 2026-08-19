逾六成家長因社交媒體爆親子衝突 團隊倡16歲以下設限兼監管平台

數碼媒體已深入大眾生活，惟青少年長期沉迷社交平台，不僅影響個人健康，更成親子衝突的導火線。香港家庭教育學院最新調查發現，四成高小生及六成初中生每日使用社交媒體超出兩小時建議上限；逾六成受訪家長曾因子女使用社交媒體而爭執，當中逾八成指衝突主因源於子女使用時間過長。研究團隊建議，政府針對16歲以下青少年設定社交媒體使用限制，並加強對營運平台的規管。
海外專家建議，6至18歲青少年每日螢幕使用時間應少於兩小時。香港家庭教育學院於7月20日至8月8日訪問302名家長，結果發現，逾四成高小生及六成初中生每日使用螢幕時間超出兩小時建議上限。若以日用社交媒體超過5小時計，高小生及初中生分別佔24.2%及36.7%；初小生及幼稚園學生亦分別有12.5%及5.6%，反映社交媒體使用時間有隨年齡增長而上升的趨勢。
社交媒體使用時間過長，亦會影響家庭關係。調查指出，63.9%受訪家長曾因子女使用社交媒體而發生衝突，當中有12.1%的高小家長及10%初中家長更坦言衝突幾乎每日發生。至於引發爭吵的主因，逾八成家長表示，源於子女使用社交媒體時間過長，影響學習或日常作息。
面對社交媒體帶來的負面影響，部分國家開始限制青少年使用社交媒體的最低年齡。調查顯示，78.8%人支持香港實施相關措施，當中初小及高小家長支持率高達九成。研究團隊建議，政府可參考外國措施，考慮針對16歲以下青少年設定社交媒體使用限制，建立具約束力的年齡驗證及執行機制，同時擴大規管範圍，包括抖音、小紅書等常用平台。
狄志遠：親子交流非科技能替代
被問到創新科技及工業局長孫東早前表示，現階段無意立法禁止青少年使用社交媒體。香港家庭教育學院總監狄志遠回應指，若社會各界經充分討論後達成共識，認為設定限制能保護兒童，以及有助家長解決問題，希望當局能重新審視並多聽市民聲音。不過他亦強調，科技始終不能取代正常家庭生活，若要增進親子關係，家長除了可以帶子女出國旅行，亦可以每日抽出一至兩小時黃金時間進行深度溝通，適逢開學日子臨近，家長應多主動了解子女的情緒變化與心理準備，這些親子交流並非科技能代替。