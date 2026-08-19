海洋公園「爬行探索基地」周五登場 展出犀牛鬣蜥等瀕危物種

海洋公園增設全新動物展館「爬行探索基地」，並於周五起開放，展出近20種蜥蜴和蛇，部分更是漁護署執法行動中檢獲及充公的動物。園方希望藉此加深公眾對爬行動物的認識，並反思人類與大自然的關係，學習尊重和善待動物。 館內有約20個爬行動物品種 「爬行探索基地」位於高峰樂園的熱帶雨林天地，館內有約20個來自世界各地的爬行動物品種。主角為蜥蜴，包括國家一級保護動物瑤山鱷蜥和犀牛鬣蜥，均屬瀕危物種；另亦有藍舌石龍子、斑帆蜥和七彩變色龍等。當中犀牛鬣蜥和藍舌石龍子更是由漁護署日常執法充公向公園捐贈，交由園方照顧。

犀牛鬣蜥求偶時點頭示愛 部分人對蜥蜴等爬行類動物認識不深，加上牠們的外形看似兇猛，容易產生偏見。事實上，只要加深了解，便會發現不少蜥蜴其實相當可愛。像身長可達1.2米、體重高達9公斤的犀牛鬣蜥，其實性格溫馴，以植物為主食，雄性求偶時更會透過點頭動作向異性示愛。 瑤山鱷蜥遇險時會「潛水」 至於瑤山鱷蜥，休息時可長時間保持靜止不動，遇險時更「潛水」，可在水底長達30分鐘。藍舌石龍子顧名思義擁有一條藍色舌頭，面對天敵時會露出鮮艷而無毒的藍舌，並發出威嚇聲，以誇張姿態嚇退對方。

斑帆蜥懂「輕功水上飄」 斑帆蜥更有「輕功水上飄」本領，其尾部的帆狀結構有助保持平衡，讓牠能在水面上短暫奔跑，猶如施展輕功般迅速逃離危險。

盼放下恐懼和固有偏見 漁農自然護理署長黎堅明表示，「爬行探索基地」的設立，正是希望為市民提供一個近距離認識爬行動物的平台，讓大眾放下恐懼和固有偏見，以科學及欣賞的角度，重新認識這些經常被誤解的動物。 黎堅明強調，市民切勿非法管有瀕危爬行動物。因野生動物對生活環境有特定要求，從動物福利角度而言，並不適合作為家居寵物飼養。 海洋公園︰尊重和善意對待動物 海洋公園主席龐建貽則表示，希望透過展館提升公眾對自然生態的認識，學習與大自然和諧共處，並以尊重和善意對待動物。他呼籲市民切勿因一時好奇而購買或飼養不適合在民居環境生活的動物。