集中整合專科門診 葵涌醫院新大樓下月完成搬遷

葵涌醫院新大樓今年3月起分階段運作，原本分散不同醫院和診所的專科門診服務，以及日間病房、住院病人已悉數遷入，預料下月完成搬遷。醫院提供約1,000張病床，又新增空中花園供特定病人在醫護陪同下使用。新大樓採用「治療村」概念設計，院方相信有助醫護跨專業團隊合作，亦可打破社會對精神科的傳統印象。 攝影：林俊源

重建後的葵涌醫院新大樓，總樓面面積增加六成多至約13.4萬平方米，提供1,000張病床，佔醫管局精神科病床總數約四分之一。以往分散於不同醫院及診所的專科門診服務，已悉數遷入新大樓，餘下後勤辦公室和精神健康專線部門即將進駐新大樓，料下月完成所有搬遷工作。葵涌醫院行政總監鄭蓋民表示，集中整合專科門診服務，有助臨床醫護團隊跨專業合作制訂多元化治療方案，在病人和醫護團隊節省時間後，將有助增加服務量和提升質素。

洗手間特別設計防自我傷害 鄭蓋民提到，就精神科醫學而言環境本身就是治療，新大樓應用「治療村」概念，營造開放、安全並貼近社區的治療環境。新大樓設有6人病房和單人病房，當中6人病房病床距離較遠，可減少病人之間摩擦。病房有獨立浴室及洗手間，採用不能承載重物的軟勾等，防止病人進行會傷害自己的危險動作，單人房獨立洗手間大門更採用斜向式設計，減少可支撐重物的支點。每個病房並設空中花園，病人經評估後可在醫護人員陪同下，到場放鬆及舒展，花園的玻璃圍欄高達2.7米、裝有防抓裝置等，以保安全。

葵涌醫院同時建造精神科兒童及青少年服務座，是全港唯一專門向18歲以下兒童及青少年提供精神科服務的大樓，設有綜合診所、日間醫院和住院病房，集中設施有助進行專業分流及會診評估。該院亦設綜合日間復元服務，為成年復元人士提供多元化活動及職業復康，提升他們自我管理能力、工作與生活技能。新大樓已於今年3月底起分階段投入服務，搬遷至今運作暢順，預計下月完成。在服務完成搬遷後，現有兩座大樓將隨即拆卸，然後興建病人復康花園。