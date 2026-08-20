漁護署：不排除人道處理大狗「拉里」 52歲狗主被控今提堂

元朗YOHO MALL日前發生狗咬狗慘劇，一隻大狗短時間內先後咬死兩隻細狗。漁護署昨落案控告52歲大狗狗主，涉沒有妥善管控大型狗隻，案件今日提堂。署方亦指正跟進根據《防止殘酷對待動物條例》加控其他控罪，並正與狗主商討後續安排，如狗主打算把狗交給政府，如經評估後有需要，會考慮「人道處理」；若狗主選擇領回，署方會向法庭申請把大狗界定為「已知危險狗隻」，大狗外出時需要佩戴口罩和用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥牽引。 漁護署助理署長(檢驗及檢疫)葉彥昨在電台節目表示，涉事大狗屬混種狗，體重約50至60公斤，在法律上被界定為「「大型狗隻」。她指，大狗目前正於漁護署動物管理中心接受狂犬病觀察及監察，署方正與狗主商討後續安排，如狗主放棄飼養並交給政府，若獸醫評估認為不適合安排其他人領養，會考慮進行「人道處理」；署方會通盤考慮，不排除獸醫評核後認為適宜由他人領養。若狗主選擇領回，署方不排除向法庭申請將涉事狗隻界定為「已知危險狗隻」，要求狗隻日後外出時受到更嚴格管束，包括必須佩戴口罩等。

葉彥表示，署方已初步掌握事發情況，亦已拘捕狗主並錄取口供，案件仍在調查中；目前不方便透露詳情。她又指，大狗上月因咬傷一隻哥基犬而被署方扣留，情況相對輕微，並非法例下的「已知危險狗隻」，狗主領回時亦已被警告，日後必須以不長於兩米的狗帶牽引。 她續指，暫不便透露涉事大狗是否放養，惟留意到坊間有狗主長期將狗隻在公眾地方放養，署方會與動物組織探討透過教育跟進，並重申在公眾場所，所有狗主都必須以繩索牽引狗隻，全神貫注管束。

狗主不知道會被人道毀滅 正申請領回狗隻 動物保護組織「毛守救援」創辦人陸家捷表示，涉事大狗叫「拉里」，日前拉里主人主動聯絡他，稱周二應警方要求到警署錄取口供，期間警方及漁護署人員指事件嚴重，又問他是否有能力繼續妥善管束狗隻，隨後人員向他提供「放棄動物協議書」。惟狗主當時並不知道拉里或有機會被人道毀滅，目前正嘗試向署方申請領回狗隻，若最終可取回拉里，會交由組織安排專業訓練人員進行行為矯正。 陸家捷表示，拉里是一隻5歲的混種西班牙藏獒，先後經歷三次棄養，現任狗主為第四任主人。狗主與拉里居於元朗寮屋，過去牠曾掘地洞偷跑出街，事後狗主已用磚頭及木板加固地洞，惟事發當日狗主外出工作期間，拉里疑再次逃出，引致慘劇發生。他表示，狗主對慘劇感到抱歉且自責，希望救回拉里，之後交由毛守照顧，毛守亦願意為拉里找訓犬師作行為矯正訓練，希望拉里不需要被人道毀滅。