逾六成家長因社交媒體爆親子衝突 團隊倡16歲以下設限兼監管平台

數碼媒體已深入大眾生活，惟青少年長期沉迷社交平台，不僅影響個人健康，更成親子衝突的導火線。香港家庭教育學院最新調查發現，四成高小生及六成初中生每日使用社交媒體超出兩小時建議上限；逾六成受訪家長曾因子女使用社交媒體而爭執，當中逾八成指衝突主因緣於子女使用時間過長。研究團隊建議，政府針對16歲以下青少年設定社交媒體使用限制，並加強對營運平台的規管。

海外專家建議，6至18歲青少年每日螢幕使用時間應少於兩小時。香港家庭教育學院於7月20日至8月8日訪問302名家長，結果發現，逾四成高小生及六成初中生每日使用螢幕時間超出兩小時建議上限。若以日用社交媒體超過5小時計，高小生及初中生分別佔24.2%及36.7%；初小生及幼稚園學生亦分別有12.5%及5.6%，反映社交媒體使用時間有隨年齡增長而上升的趨勢。