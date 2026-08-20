單車節10.11登場 路線升級跨6區 車手直踩五隧三橋 首經中九龍繞道 旅發局冀打造「全民皆享」體育盛事

香港單車節去年因大埔宏福苑事件而取消，今年復辦並將賽事升級，讓這項一年一度的盛事比往年更盛大。由旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」將於10月11日舉行，大會首度將備受歡迎的非競賽項目路線升級，由過往的50公里加碼至56公里，行經「五隧三橋」，一眾單車好手可踩上全新的中九龍繞道；同場亦舉行國際單車公路賽，近百名世界級車手將激烈交鋒，爭奪冠軍戰衣。另外，當日設單車主題嘉年華，讓遊人邊食邊玩邊睇比賽，旅發局表示，希望全民皆能享體育盛事。

今年單車節首次把「50公里組」的路線，由過往的50公里升級成56公里，由「四隧三橋」加碼至「五隧三橋」。單車好手能夠橫跨油尖旺、深水埗、葵青、荃灣、沙田及九龍城六個地區，並途經長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，以及首次對單車活動開放、連接油麻地與啟德的中九龍繞道。 今年增設「世界大學盃」非競賽項目，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生車手於「56公里組」同場切磋。至於「32公里組」則沿用「兩隧兩橋」路線，穿梭長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋。今年活動的起點與終點將移師至西九文化區博物館道，並增設專屬觀賞區讓大眾近距離見證選手衝線。

兩項非競賽項目合共提供逾6,500個名額，即日起接受公眾報名。56公里組與32公里組的報名費分別為每人600元及280元，大會將於9月5日、6日、12日及13日安排單車技術評核。活動亦設有每組100元的「高飛家庭單車樂」，供家長與小孩共享騎行樂趣並挑戰互動任務。

2026 新鴻基地產香港單車節56公里組路線圖

國際單車聯盟公路賽回歸 單車節同日更會上演「國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽」，哈薩克XDS Astana Team、比利時Alpecin-Premier Tec等來自11個國家及地區的17支單車勁旅將雲集本港；連同主場出擊的中國香港單車代表隊在內，約100名世界級車手將激烈交鋒，爭奪冠軍戰衣。屆時市民及旅客可前往設於西九博物館道上的觀賞區，場內將設大型熒幕直播單車賽事。 有別於以往的尖東繞圈賽，今年公路賽車手將由博物館道出發，穿越南灣隧道、昂船洲大橋及中九龍繞道等路段，橫跨油尖旺、深水埗、葵青及九龍城四個地區，串連香港故宮文化博物館、環球貿易廣場等地標。

新鴻基地產執行董事郭基煇指，今年UCI 1.1級公路賽強勢回歸，世界不同國家級車隊，很多都是世界巡迴賽車隊，地位猶如足球超級球隊，因此賽事一定會非常精彩。 西九辦嘉年華 帶來「只在香港」體驗 為了讓更多市民或旅客感受單車節盛況，單車節當日早上6時半起至傍晚6時，於西九文化區藝術公園大草坪舉辦單車主題嘉年華，融合音樂與運動的舞台表演、餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗以及手作區等豐富活動。另外，旅發局將向內地及海外參加者贈送香港故宮文化博物館標準門票，西九文化區管理局也推出涵蓋M+或香港故宮門票及西九渡輪免費單程船票的「香港單車節特別套票」，吸引大眾一同共襄盛舉。

旅發局主席林建岳表示，今屆單車好手會首次走進不同地區的高速公路、跨海大橋，沿途欣賞香港多個地標，期望透過香港單車節，向市民旅客呈獻「只在香港」的單車騎行體驗，飽覽融合繁華都會與迷人海港的獨特景致。