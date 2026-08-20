天氣｜強雨區正逐漸靠近　料未來兩三小時影響本港(更新)

【08:50更新】天文台發發出雷暴警告，有效時間至今日上午10時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，指位於本港以南及以東海域的強雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。位於海南島附近的低壓區結構仍然較為鬆散，仍未發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區今日會繼續遠離本港，並在未來兩三日於北部灣至雷州半島一帶徘徊。天文台會密切監察其強度及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台發出特別天氣提示，指位於南海北部的低壓區正穩定地向西移動，靠近海南島一帶。現時該低壓區結構仍然較為鬆散，仍未發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會繼續遠離本港，並在今日(20日)橫過海南島。受中國東南沿岸的高壓脊與該低壓區共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。該低壓區在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近週末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，評估屆時是否需要發出一號戒備信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台表示，一個低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣。同時，受該低壓區與中國東南沿岸的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。日間最高氣溫約31度。吹清勁東至東南風，初時離岸間中吹強風。天文台展望，未來兩三日天氣漸轉不穩定，間中有驟雨及雷暴。