元朗「狗咬狗」52歲男狗主被控兩罪准保釋 毛守：狗主對事件「非常愕然及遺憾」

元朗YOHO日前發生「大狗咬死小狗」慘劇，混種西班牙藏獒「拉里」在半小時內先後咬死兩隻小狗，隨後被漁護署人員帶走。「拉里」今年7月及8月期間，至少兩次在元朗公眾地方未有按照法例穩妥牽引。 案件今日（20日）早上於屯門裁判法院首次提堂，被控2項《危險狗隻規例》下的容受大型狗隻進入或留在公眾地方罪。被告暫准毋須答辯，押後至10月29日再訊，期間獲准以現金3,000元保釋，不得離港，須居於報稱住址，不得直接或間接接觸控方證人。根據《危險狗隻規例》 第9條，任何人一經定罪，可處第4級罰款及監禁3個月。

被告伍瑞庭，被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪。控罪指，他於2026年7月10日及8月17日，容許一隻雄性混種黃色狗隻在沒有以長度不超越兩米的狗帶穩妥地牽引下，進入元朗YOHO mall及形點户外廣場的公眾地方。

狗主對「拉里」捲入事件感「非常愕然和遺憾」 與狗主聯絡的保護動物組織「毛守救援」負責人Kent今日（20日）早上在商台節目中補充，指涉事大狗「拉里」本身比較好動頑皮，惟過往並無咬狗前科，完全預計不到會作出咬死其他狗這類嚴重行為。他又引述狗主伍先生稱，對於「拉里」捲入今次事件感到「非常愕然和遺憾」。 Kent指現任狗主伍先生已經是「拉里」第4任主人，之前經歷3次轉手，主因是其體型龐大、活動量極高，前主人未有足夠時間放狗才轉交他人。Kent引述伍先生表示事發時他正在上班，據悉「拉里」是弄開了閘門外的破洞偷走。他形容「拉里」性格貪玩，平時主人一開門倒垃圾，一有門縫便會衝出街。

漁護署認定狗主無法控制「拉里」 不會將狗交還 Kent又解釋伍先生在警署錄口供時，有漁護署職員向他表明事件社會迴響大，加上「拉里」未閹割、體型大，且在7月已有走失襲擊其他狗隻前科，認定狗主無法控制犬隻，表明「不會將狗交還」。在署方提議「交由我們幫你處理」的情況下，伍先生在未有深究後續安排下，便簽署了放棄飼養文件。伍先生離開警署後主動聯絡他，經他提醒才驚覺愛犬面臨人道毀滅風險。伍先生隨即表達強烈懊悔，直言「我唔想佢死」，希望能收回決定，並改交由「毛守救援」接手訓練。惟伍先生翌晨多次致電漁護署新界北動物管理中心，卻一直無人接聽。

Kent強調「拉里」對人並無問題，在伍先生家中亦與另一隻小狗相處融洽。Kent推測，事發時「拉里」可能誤將該兩隻細狗當成「公仔」玩具，才釀成今次悲劇。他指，組織已安排了練狗師及大場地接收，若最終能救回「拉里」，期望日後能透過專業陪伴與訓練，糾正其行為問題。