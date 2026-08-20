元朗狗咬狗｜馴犬師Eric Ko拆解預警訊號 揭危急關頭應對絕招

元朗狗咬狗｜馴犬師Eric Ko拆解預警訊號 揭急救絕招

元朗YOHO商場日前發生巨型混種藏獒於20分鐘內連續咬死兩隻小狗的不幸事件，事發片段於網上瘋傳，引發全城狗主恐慌及對寵物友善政策的討論。資深馴犬師高耀忠（Eric Ko）接受《 am730》訪問，坦言是次意外屬完全可以避免，Eric親身解讀是次「狗咬狗」事件細節並分享多種保護愛犬的技巧。 記者︰王日朗 身體僵硬露齒即警戒 Eric Ko：逗留過久或被視挑釁 Eric分析，狗隻無論體型大小都有其獨特天性及性格，部分品種雖然領地意識及護主心較其他品種重，但是次意外並非全因狗隻品種及體型所致，呼籲社會各界冷靜審視事件。狗隻如有敵意，通常會於距離10至20米時展現多種警戒訊號，包括肢體僵硬，眼神持續鎖定目標，同時露出牙齒並發出低吼，「狗隻會用不同的身體語言來表達，例如：發怒、弓起身體、露出牙齒、眼神不友善、耳朵豎高、尾巴高舉、身體緊繃。這些動作都代表牠充滿自信，並且覺得你有敵意。」

此外，Eric亦表示某些領地意識較強的狗隻會因為長期有人在自己領地逗留，覺得被挑釁，進而攻擊，「牠覺得你進入了牠的空間，讓牠感覺到了挑釁，這也不足為奇；因為有時候我們走在街上經過，狗隻如果在這個地方逗留了較長的時間，牠會把我們視為入侵者，有時就會試圖驅趕我們。」

性格偏差時 及時溝通可拉回正軌 針對是次「狗咬狗」事件的成因，Eric推測，涉事混種藏獒可能是感到自身領地遭到入侵，加上狗主採放養形式管理，缺乏有效約束及溝通，最終導致狗隻情緒失控爆發慘劇。Eric強調，每隻狗都有不同性格，狗主應多與自己愛犬溝通，了解其情緒與心態，以免同類事件再次發生，「如果主人採取放養的方式，不太理會牠，牠就會自行發展出自己的性格；當我們與牠相處，發現牠的性格開始有偏差時，我們就應該懂得與牠溝通，把牠拉回正軌。」

勿對視陌生狗隻引起敵意 問及狗主平常應如何與愛犬甚至其他犬隻交流，Eric認為平靜的心態才可以真正與狗狗放低隔閡，「我們需要保持平靜，學習保持平靜。如果你情緒激動，你是感受不到任何東西的。當你平靜下來，你就會感覺到。」除此之外，如果面對陌生狗隻，應避免對視，以免引起其敵意，「有時看到狗隻，你不要用正眼直視牠，而是用餘光稍微看牠一下，知道牠在那裡就好。如果你看到牠似乎在靠近你，你覺得不對勁，就要慢慢往較遠的方向走開，拉遠距離。」

打頭潑水恐越咬越緊！馴犬師教「扭頸圈」解危 提到若果遇到相同情況狗主應如何作為，Eric就認為坊間議論的方法如用水潑或製造聲響，實際成效不高，攻擊狗隻更是下下策，「如果你攻擊牠的後背、弄疼牠，或者像有些網民說的去打牠的頭，都會讓牠鎖得更死，因為牠覺得自己已經捕獲了獵物。」更好的方法其實是令涉事狗隻覺得不自然，不舒服，進而鬆口，「正確的做法是走到牠耳朵後方背部的位置，稍微把頸圈向上提（絕對不能向後拉），或者稍微扯一下也可以。碰圈通常有些鬆動的空間，輕輕扭轉一下將頸圈收緊，令狗隻覺得不舒服。」Eric亦提醒狗主，即使鬆口也並非安全，「狗在打架時，牠的心態是『我要繼續攻擊你』；這時如果有其他人來阻止牠，牠也會把那個人當作是另一隻來干預的狗，即使主人在場也是一樣。」

散步分心增意外風險 切勿隨意向陌生犬打招呼 除此之外，Eric亦叮囑狗主放狗時要時刻留意周圍環境，不要等到意外來臨才後知後覺，「平時帶狗散步時，不要抱著『有牽繩就沒問題，有其他人在場就有安全感』的心態。我們必須對周遭環境保持警覺。放狗時不要只顧著塞著耳朵聽歌、聊天或玩手機。」同時，Eric也提醒狗主應留意其他陌生狗隻，不要掉以輕心：「當你看到剛才提到的那些不尋常的身體語言時，不要覺得『大家都有養狗，不如先去打個招呼』。如果你不熟悉那隻狗，牠聞一聞然後突然咬你，這也是不足為奇的。」

勿標籤品種對立大小犬 溝通勝於控制 Eric亦呼籲社會大眾不要將焦點放在涉事狗隻的品種或龐大體型，甚至將大狗與小狗對立化，應透過加強公民教育與正確溝通，讓公眾了解動物身體語言，從根本減少悲劇發生。他表示：「很多問題的起因在於人們不懂得如何與狗隻溝通。訓練固然重要，但如果我們只注重訓練而不懂溝通，那就只是一種『控制』；如果我們懂得溝通並相互理解，就能達到和解。這樣意外就不會天天發生。」 他最後補充道：「因此，我們需要投入大量的時間去做好公眾教育。一般市民未必懂得判斷狗隻是友善還是帶有惡意。但其實很多狗並沒有想像中那麼恐怖。」