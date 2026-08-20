智庫指勞動人口收窄結構性問題仍存在　倡更精準吸引人才來港

政府統計處公布，本年年中香港人口臨時數字約超過751萬人，按年上升0.3%。各項吸引人才和輸入勞工措施持續吸引來自世界各地人士移入香港，抵銷人口自然減少的影響。團結香港基金研究經理王鐙淇今早(20日)在港台節目表示，有關情況反映本港的內生動力不足，短期可持續吸引人才以提升勞動人口，但長遠而言人口老齡化、勞動人口收窄的結構性問題仍然存在。

王鐙淇建議，政府要更精準吸引人才來港，可參考澳洲做法，有一套動態的人才清單，定期按市場需求靈活調整，同時應著重如何留住人才在港發展。至於鼓勵生育方面，特區政府可持續增加日間托兒服務、延長托兒服務時間等，並鼓勵企業推動彈性上班、適度增加男士侍產假等，讓市民可以兼顧家庭與事業發展。另外，當局亦應及早做好醫療及安老的部署，並繼續推動樂齡科技的發展。