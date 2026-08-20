好人好事｜婆婆忘記手機密碼險失亡夫照片 手機店憑一線索解鎖(有片)

一名老婦忘記舊手機解鎖密碼，擔心無法取回與亡夫的貴重合照，到深水埗黃金電腦商場一間手機維修店求助，店員鍥而不捨地嘗試，最終憑藉婆婆的姓氏嘗試，終成功解鎖。婆婆看到無價回憶時即流下眼淚。(Threads@ezfixhk)

不少長者在使用智能手機均遇到困難。近日一名白髮老婦因忘記舊手機的解鎖密碼，擔心無法取回儲存在手機內與亡夫的貴重合照，決定到深水埗黃金電腦商場一間手機維修店求助，店員鍥而不捨地嘗試，最終憑藉婆婆的姓氏嘗試，終成功解鎖。婆婆看到無價回憶時即流下眼淚。店方稱「見到婆婆開心嘅笑容咩都抵返晒，指當日花了近一小時解鎖，婆婆的親友已協助她將所有珍貴照片備份。

該手機維修店在社交平台上載婆婆求助短片，講述經過：「佢話前幾日換咗新機，一時搞亂咗個圖形密碼，試咗好幾日都開唔返部舊電話，急到成晚瞓唔著。因為部機入面，藏住咗佢同先生一齊嘅珍貴照片。」店方又稱：「講真，圖形鎖真係解唔到…但當我望住婆婆嗰對又不捨、又無助嘅眼神，我哋實在唔忍心就咁叫佢放棄；於是決定再試多一次，靠住一啲蛛絲馬跡，一筆一筆咁砌返個圖案出嚟…最後，真係成功解到鎖喇。嗰一刻，婆婆望住啲相，忍唔住流下眼淚。」店方表示「有時候， 只要肯試多一次、唔輕易放棄；奇蹟就會出現。」

影片可見婆婆寧數天前剛更換了新手機，卻因一時混淆，忘記舊手機圖形解鎖密碼，嘗試了多日仍無法解開，急得「成晚瞓唔著」，於是前來求助。店員解釋強行解鎖手機或會導致資料全部清除，婆婆憂心地問：「咁啲資料都無晒啊？」她披露手機儲存了與已故丈夫的珍貴合照，解鎖密碼正是由對方設定。如今先生已過身，手機成為了她寄託，故當場哽咽地說，只想「拎返啲相片」。

淚水奪眶而出重複答謝

面對不可能的任務，店員仍鍥而不捨地嘗試，耐心地引導婆婆回憶，並在一張紙上不斷畫出各種可能的圖案。經過多次失敗接近放棄之際，店員靈機一觸，詢問婆婆姓氏。婆婆回答姓「陳」後，店員便嘗試畫出英文字母「C」圖形，最終手機成功解鎖。當時婆婆淚水奪眶而出，不斷重複答謝：「真係好喇……唔該你呀，真係唔該！」店員立即遞上紙巾安慰，並再次教導她解鎖方法，。