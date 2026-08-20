Canvas系統遭入侵　外洩事件影響4教學機構逾15萬師生

私隱專員公署已完成對網上教學管理平台Canvas資料外洩事故的調查，調查緣起是由於7間教育機構包括香港城市大學、香港演藝學院、香港建造學院、香港科技大學、香港藝術學院、香港理工大學及香港教育城有限公司於2026年5月6日至11日期間向私隱專員公署通報資料外洩事故，表示可能受第三方網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵。
Canvas為Instructure, Inc.所營運的網上教學管理平台。Instructure於4月29日發現黑客組織 ShinyHunters 透過一個「Free-For-Teacher」帳戶在Canvas上進行未經授權活動，並竊取用戶資料，隨即封鎖未經授權的存取，並委聘網絡安全公司展開獨立調查。其後，黑客於5月7日利用Canvas另一個保安漏洞再次入侵，並修改多間院校的登入頁面，張貼勒索訊息。外洩事件發生後，Instructure修補相關保安漏洞、加強保安措施，並停用「Free-For-Teacher」服務。經相關網絡安全公司審視後，Instructure於5月9日恢復Canvas服務，並於5月11日表示與黑客達成協議，取回被竊取的個人資料。
經私隱專員公署調查所得，7間教育機構的資料外洩事故通報，外洩事件實際只影響4間教育機構，包括：
教育機構名稱
受影響的資料當事人類別及人數
涉及的個人資料種類
香港城市大學
146,969名
姓名、電郵地址、用戶名稱、學生編號及／或所修讀課程訊息
香港演藝學院
4,584名
姓名、電郵地址、用戶／學生編號及／或所修讀課程訊息
香港建造學院
2,333名
姓名、電郵地址及用戶／登入編號
香港科技大學
（有待Instructure進一步核實）
用戶在Canvas發送的訊息
不涉及違反《私隱條例》情況
綜合來說，4間教育機構的外洩事件源於第三方平台的漏洞，而該些機構的內部系統不受外洩事件影響。調查發現，該些機構在使用 Canvas 前已進行事前評估、採取合約規範及建立審查機制，以確保被轉移的個人資料受保障。因此，並無證據顯示4間教育機構在使用Canvas的過程中沒有採取所有切實可行的步驟保障所持有的個人資料，因而並不涉及違反《私隱條例》的情況。雖然如此，私隱專員公署已建議涉事的教育機構重新審視資料外洩的風險、加強監管第三方平台所採取的保安措施、審視及盡量減少平台上儲存的個人資料、啟用帳戶的多重認證功能，以及訂定清晰的存取權限和資料保留時限等，以確保資料安全。