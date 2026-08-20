Canvas系統遭入侵　外洩事件影響4教學機構逾15萬師生

私隱專員公署已完成對網上教學管理平台Canvas資料外洩事故的調查，調查緣起是由於7間教育機構包括香港城市大學、香港演藝學院、香港建造學院、香港科技大學、香港藝術學院、香港理工大學及香港教育城有限公司於2026年5月6日至11日期間向私隱專員公署通報資料外洩事故，表示可能受第三方網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵。

Canvas為Instructure, Inc.所營運的網上教學管理平台。Instructure於4月29日發現黑客組織 ShinyHunters 透過一個「Free-For-Teacher」帳戶在Canvas上進行未經授權活動，並竊取用戶資料，隨即封鎖未經授權的存取，並委聘網絡安全公司展開獨立調查。其後，黑客於5月7日利用Canvas另一個保安漏洞再次入侵，並修改多間院校的登入頁面，張貼勒索訊息。外洩事件發生後，Instructure修補相關保安漏洞、加強保安措施，並停用「Free-For-Teacher」服務。經相關網絡安全公司審視後，Instructure於5月9日恢復Canvas服務，並於5月11日表示與黑客達成協議，取回被竊取的個人資料。