520浪浪加油站狗場女負責人被控虐畜等7罪 押後再訊

元朗狗場「520浪浪加油站」狗場47歲女負責人涉嫌在「520浪浪加油站」十八鄉木橋頭村狗場虐畜，被控6項虐畜及1項虛報有人犯罪罪。控方今日（20日）於屯門裁判法院交代將向漁護署索取專家報告，申請押後至10月29日再訊獲准，期間被告續准保釋候訊。

愛護動物協會年內接獲數百宗投訴，指元朗狗場「520浪浪加油站」環境惡劣，漁護署月前聯同警方進入「520浪浪加油站」八鄉元崗新村狗場，發現多隻犬隻身形異常消瘦，帶走11隻狗檢查。

被告梁翠儀被控於或約於2026年2月6日，在香港新界元朗僑興路木橋頭村110號520浪浪加油站殘酷地惡待五隻貓，導致牠們受到不必要的痛苦；身為該處所的佔用人或管理者及關押動物（寵物）處所的負責人/佔用人，無合理辯解而違反規定，未能保持該關押動物的處所清潔、適當通風及排水良好，明知而容許動物（寵物）在其控制下或在其所內被據有或被畜養，而所採用的方式可能導致該等動物受到不必要或原可避免的痛苦；身為關押或拘禁動物多隻動物的人及管有或控制動物的人，無合法權限或合理辯解，而沒有每天向該動物提供足夠供其飲用的清潔水分，以及提供足夠的食物，未有按照規定為該動物提供足夠的食水/食物/適當的遮蔽處/關押於不適當的籠內。