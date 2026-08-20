民建聯成立「維港連線」　迎回歸30周年推海濱巡禮

為激活維港兩岸的經濟與消閒潛力，民建聯成立「維港連線」協作平台，針對海濱暢達度、產業聯動、水質改善、管理模式及設施優化的核心範疇推出五大綱領。
民建聯今日在發布會宣布成立「維港連線」協作平台，召集人之一、立法會議員鄭泳舜表示作為「跑友」，他每次到不同地方旅行都會選擇鄰近海邊、河邊的酒店，方便沿著海濱跑步。他指到過很多地方的海濱，仍然認為香港的海濱最吸引。今次成立平台會結合立法會議員、區議員及關心海濱發展的地區人士，將維港作為世界級海濱的定位發揚光大。
聚焦五大綱領
「維港連線」會透過政策倡議、地區調研、實地跟進等工作，推動五大發展綱領。
打造世界級維港海濱：提升整體國際形象與獨特魅力
全面檢視水體佈局與定位：改善沿岸空間功能規劃
提升海岸線暢達度與連接：打通斷點，實現無縫漫步
改善海濱設施與管理模式：提升市民的親水體驗與活動空間
改善維港環境及海水水質：營造綠色、潔淨的親水環境
聚焦六區海濱斷點
「維港連線」首階段將在各區選定關鍵節點進行研究，並推動政府跟進相關方案
香港島東區：就鰂魚涌段及西灣河至筲箕灣段進行研究，現時西灣河水警基地佔用臨海地，建議開關「警方公眾宣傳教育通道」，在維持水警基地運作的同時，結合警隊歷史與國安宣傳，劃出專用通道讓公眾通行，貫通海濱。
香港島西區：跟進在堅尼地城新海旁加建行人板道
九龍西區：推動活化長沙灣副食品批發市場，並跟進連接大角咀至西九文化區的950米行人通道工程及周邊道路工程
九龍中區：研究貫通馬坑涌/宋皇臺段（翔龍灣煤氣調壓站和碼頭設施）的方案
九龍東區：把握油塘水泥廠清拆契機，打造無縫親水海濱，以及督促茶果嶺職業訓練局（VTC）校舍開放承諾，構建綠色交通接駁網絡
新界西南區：活化荃灣碼頭與海濱，改善水質，打造藍巴勒海峽親水門戶；引入觀光船(馬灣/日落航線)
各區開展海漬巡禮活動
明年適逢是香港回歸30周年，「維港連線」正籌備屆時推出大型海濱巡禮活動，包括嘉年華、咖啡節、漁農美食節、跑步比賽、攝影比賽等，透過多元主題串聯全港海濱，拉近市民與海岸的距離，同時加強慶回歸的氣氛。