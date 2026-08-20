民建聯成立「維港連線」　迎回歸30周年推海濱巡禮

為激活維港兩岸的經濟與消閒潛力，民建聯成立「維港連線」協作平台，針對海濱暢達度、產業聯動、水質改善、管理模式及設施優化的核心範疇推出五大綱領。

民建聯今日在發布會宣布成立「維港連線」協作平台，召集人之一、立法會議員鄭泳舜表示作為「跑友」，他每次到不同地方旅行都會選擇鄰近海邊、河邊的酒店，方便沿著海濱跑步。他指到過很多地方的海濱，仍然認為香港的海濱最吸引。今次成立平台會結合立法會議員、區議員及關心海濱發展的地區人士，將維港作為世界級海濱的定位發揚光大。