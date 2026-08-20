兩歲女童手部二級燒傷疑被虐 30歲印傭前言不對後語被捕

一名兩歲女童疑遭女傭虐待。

昨日（19日）中午，一名兩歲女童在家中手部離奇燙傷，皮膚脫落，達到嚴重二級燒傷，母親懷疑女兒遭虐待，於是報警。女童送院治理，母親引述醫生指女兒屬於二級燒傷，另外額頭亦有瘀痕。警方接報調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕一名30歲印傭，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊負責調查。

女童母親今日（20日）凌晨在社交平台發帖文控訴，強調女兒現時傷勢嚴重，將會留有疤痕，未知會否影響將來的活動能力，心痛直斥「點解要傷害一個只有兩歲嘅BB女？」她表示自己與丈夫屬雙職家庭，需要聘請印傭照顧兩名幼童，印傭於今年3月30日入職，至今逾4個月。至昨日下午，收到印傭通知稱其女兒手部被燙傷。母親查看傷勢時發現女兒手部傷口平整，「已經紅晒冇皮」，認為絕非意外造成。她翻查閉路電視片段，拍攝到印傭帶女兒入洗手間，出來時女兒手部已經受傷。片段亦顯示印傭於下午2時58分走出洗手間到廚房雪櫃取冰，卻延至3時18分才向她通報。女童母親直言：「如果係意外造成工人會立刻通知我，但她並沒有。」她懷疑是印傭有意捉住女兒的手所為。