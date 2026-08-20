騙案｜警破假公安案拘男女 電騙呃8人掠逾千萬元

警方東區警區重案組偵破「假冒官員」電話騙案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名本地男女，與8宗案件有關，涉款逾一千萬元。

警方東區警區重案組偵破「假冒官員」電話騙案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名本地男女，與8宗案件有關，涉款逾一千萬元。案情指，騙徒訛稱是「內地公安人員」，指控其涉及洗黑錢等刑事案件，騙徒安排兩名假冒「協警調查人員」的同黨與受害人見面，並派遞偽造保密協議以增加可信性，指示交出金錢作為「保證金」。

派遞偽造保密協議

男被捕人48歲，報稱為私人司機。女被捕人21歲，報稱為學生，兩名被捕人現正被扣留調查。

東區警區重案組第二隊高級督察梁涇文指，警方於7月上旬接獲一宗「假冒官員」電話騙案。受害人指接獲自稱「內地公安人員」來電，指控其涉及洗黑錢等刑事案件，要求配合調查。騙徒其後安排兩名假冒「協警調查人員」的同黨與受害人見面，並派遞偽造的保密協議以增加可信性。受害人深信不疑，遂按指示交出金錢作為「保證金」。

東區警區刑事部翻查大量閉路電視後鎖定疑犯，本月19日採取拘捕行動。經深入調查後，發現被捕兩人同時涉嫌與另外7宗發生於5月至8月期間同類型騙案有關。7宗案件涉及7名年齡介乎22至72歲的受害人。案中被捕人同樣扮演「協警」角色，穿着整齊西裝約受害人到公眾場所見面，並派遞偽造協議，再誘使受害人轉帳或繳付保證金。