運輸署推3項AI項目 近維園交通燈AI運算燈號時間減行人等候時間。(林俊源攝)

運輸署表示，今年年底開始陸續推出應用人工智能AI協助的項目，包括「智慧燈號路暢通」交通燈調控系統、網上牌照申請審批易，以及打擊網上排隊機械人。 行人最長等候時間可減少 15 至 20 秒 運輸署正逐步將實時交通燈號調節系統推展至約50個獨立燈控路口，並將於明年首季推出「智慧登號路暢通」項目，銅鑼灣告士打道與記利佐治街交界近維園的燈口安裝鏡頭等感應器，實時探測車輛和行人流量，再以AI運算合適的燈號時間，預計行人最長等候時間可減少15至20秒。署方強調，系統不需要車牌及身份等訊息，感應器不會就此方面作收集。

預計自動審批減至1個工作天 另外，運輸署每年處理約24萬宗網上續領車牌申請，正計劃利用嶄新的大型語言模型AI技術，為網上續領車輛牌照、「港車北上」和「粵車南下」的申請作自動辨識、比對和核實申請文件，包括保險單及地址證明等。署方預計網上續領車牌的自動審批申請比例可提升至超過9成，審批所需時間由最長10個工作天減至1個工作天。至於跨境駕駛牌證申請，由於涉及的文件較多，包括兩地駕照和身分證明文件等，署方目標是將AI自動批核的跨境駕駛牌證申請比率提升至超過5成，縮短約2成經人手處理的時間。

運輸署又提到，免試簽發香港正式駕駛執照櫃位服務網上預約系統，早前已利用AI功能，有效攔截機械人程式，目前成功進入預約系統的申請人輪候時間，已由最長約兩小時大幅減至45分鐘內，較前排隊位置的輪候者可在10至15分鐘進入預約系統，署方認為「成效顯著」，未來會盡量再減低等候時間。