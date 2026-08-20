電車車長9月換Polo衫新制服 可穿短褲開工應對炎夏

香港電車公司宣布全線電車車長將於9月1日起換上全新夏季制服。推出更透氣舒適的短袖Polo衫設計及增設短褲選項。(香港電車圖片)

香港電車公司宣布全線電車車長將於9月1日起換上全新夏季制服。因應近年夏季高溫天氣日趨頻繁，公司從前線員工實際工作需要出發，推出更透氣舒適的短袖Polo衫設計及增設短褲選項，提升員工的工作體驗及職業安全健康保障。

電車公司表示新制服更以標誌性的「香港電車綠」為主調，兼具經典情懷及現代感，展現充滿活力的專業形象，呼應香港電車環保創新的品牌定位。新制服首度採用短袖Polo衫款式，兼顧專業形象與靈活性。Polo衫主體採用舒適棉質布料，兩側配以運動涼感布料的拼布設計，進一步提升透氣度及散熱效能，更切合夏季工作環境需要。新制服亦增設短褲選項，讓車長可按需要自由選擇長褲或短褲搭配，在維持專業形象的同時，提升活動便利性及改善工作體驗。

此外，新制服於手臂位置增設反光帶，讓車長在夜間或惡劣天氣下執勤時更容易被辨識，進一步保障職業安全。新制服以標誌性「香港電車綠」為主色調，背面更印有電車車頭標誌性的「叮叮微笑」圖案，傳遞「笑聲笑聲、滿載叮叮」的服務精神。

是次制服更新下，電車車長夏季制服將由藍色恤衫改為Polo衫。為貫徹可持續發展理念，部分回收的舊制服將升級再造成別具紀念價值的電車主題扣針紀念品，透過創新方式延續其價值。

除前線車長外，電車工場員工制服亦已於較早前更新，採用更輕便、透氣及薄身的物料，以提升工作舒適度，而顏色則由原來的灰色改為藍色。未來，香港電車亦計劃更新冬季制服，持續改善員工福祉。