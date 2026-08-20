黃碧嬌捲「死人授權票」爭議 今身體不適缺席區議會會議

大埔宏福苑五級火後，聽證會證實前法團顧問、民建聯區議員黃碧嬌及其辦事處，在兩次業主大會上取得過百張授權票，惟她稱是來自相識多年的街坊，強調絕不會以恐嚇、呼喝等逼使長者交出授權票，形容逐戶拍門「洗樓」的指控屬「憑空臆測」。昨日（19日）有媒體報道，一份記錄黃碧嬌收集授權票單位的檔案，揭有業主開會前已離世11個月卻「被授權」，懷疑有人冒認去世業主的簽名涉嫌「偽造虛假文書」，黃碧嬌未有回覆。

大埔區議會大廈管理工作小組今天（20日）下午開會，自宏福苑火災後全勤的成員黃碧嬌，未有現身開會。主席羅曉楓會上透露黃碧嬌因「身體不適」缺席會議。同為民建聯的大埔北區議員、民建聯大埔支部主席胡綽謙詢問「想問吓黃議員因咩事身體不適，係咪有醫生紙？」羅曉楓確認指收到黃碧嬌的醫生紙。

業主開會前已離世11個月卻「被授權」

報道指，該檔案發現當中有單位業主在開會前已離世11個月卻授權「譚德榮」出席業主大會，該業主在2021年1月底離世，其子在2023年6月才繼承業權。時任法團在2021年11月底，通知居民12月11日開會，這段時間業權「真空」，理論上單位無法授權任何人。業主遺孀稱開會前曾被相熟街坊索取授權票，因「唔識填」而交出無簽署的空白授權票予街坊，不知道未辦妥遺產繼承者不能授權別人出席業主大會，亦不認識獲授權的人士「譚德榮」。