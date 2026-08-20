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出版：2026-Aug-20 16:18
更新：2026-Aug-20 16:18

大埔宏福苑五級火｜特設銷售計劃價單出爐　房協灝然最大515呎售近537萬

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宏福苑特設銷售計劃價單出爐，房協灝然最大515呎售近537萬。(何永賢Facebook)

宏福苑特設銷售計劃價單出爐，房協灝然最大515呎售近537萬。(何永賢Facebook)

宏福苑業主「特設銷售計劃」預計下月正式進行攪珠及開始選購單位，計劃下10個資助出售房屋項目的售樓說明書及詳細價單今日(20)公開。

10個項目包括房委會8個居屋、綠置居項目，以及房協粉嶺百和路項目「樂嶺軒」和觀塘安達臣道石礦場項目「灝然」。當中，最快入伙的九龍灣盛緻苑綠置居項目有610個單位撥入「特設銷售計劃」，面積介乎280呎至469呎，售價由約170萬至353萬元。至於房協「灝然」則有596個單位數目撥入「特設銷售計劃」，最大單位實用面積515平方呎，第1號價單顯示售價由262.1萬元至536.9萬元不等，每平方呎售價介乎約8,565元至10,489元。

逾九成業主提交了「接受收購建議信件」

房屋局局長何永賢在社交平台表示，今次10個項目中，實用面積400呎或以上的大單位超過六成、共約2,800個，遠比宏福苑1,984戶為多，而宏福苑目前已有逾九成業主向政府提交了「接受收購建議信件」，當局鼓勵其他業主把握即將在831日截止的機會提交。

「特設銷售計劃」的選樓先後次序，將按特區政府接獲業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定，同一批次內的申請者則依據電腦隨機排列選樓次序，具體日期稍後公布。宏福苑業主向政府出售業權涉及3個步驟，一是交回「接受收購建議信件」，二是簽署出售所屬宏福苑單位的《買賣協議》，三是完成轉讓契約。完成第一步的業主可按其所屬批次參與電腦隨機排序；完成第二步的業主將會獲邀選樓；至完成第三步，房委會及房協方會與該業主簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。

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