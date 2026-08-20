凝皓教育導師IG涉公開學生資料　凝皓正調查暫停其課堂(更新)

由補習名師林溢欣創辦的「凝皓教育」，旗下一名歷史科女導師，在社交平台Instagram聲稱遭一名學生抹黑，不點名公開對方包括在凝皓報讀的課程及就讀中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm(私訊)」。私隱專員公署指已接獲3宗投訴，會根據既定機制處理事件。《am730》周四已就事件向凝皓教育查詢，至今未獲回覆。 私隱署接3宗投訴 凝皓教育另邊廂在周四晚上，於社交平台經限時動態發表聲明回應事件，指並未將學生個人資料透露予相關導師，正就事件進行調查，相關導師的課堂會暫停，強調校方一直重視學生私隱。

女導師疑不滿被抹黑 涉事女導師在Instagram指，該名學生「一而再再而三觸犯到我的底線，不停開假acc(帳戶)抹黑我」，不點名公開對方背景資料，包括在凝皓報讀的課程，及其就讀的中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm(私訊)」。事件曝光後，該女導師的Instagram已被刪除，凝皓官網上仍有其介紹資料。 自稱被揭資料網民 稱感到恐懼 有自稱被披露資料的學生其後在Threads發文指，他只是如實分享報讀女導師免費課程後的感受，強調沒有開假帳戶，只有一個帳戶去表達對女導師的看法。他表示，被對方公開就讀中學令他感到恐懼，不知對方下一步會做甚麼，亦質疑對方利用職務之便獲取自己的個人資料，要求女導師作出交代。

教育局回覆傳媒查詢時指，所有註冊學校應遵照《教育條例》、《教育規例》、教育局不時發出的指引，以及香港相關法例的規定處理學校行政及學生資料。局方若發現學校有違規的情況，會按既定機制及程序嚴肅跟進及處理。局方已即時聯絡事件中的學生就讀的中學了解事件，並提醒校方須留意學生的情緒狀況，為學生提供適切輔導及支援。局方同時提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱，守護教育專業，以建立社會信任。