凝皓教育導師IG涉公開學生資料　私隱署接3宗投訴

由補習名師林溢欣創辦的「凝皓教育」，旗下一名歷史科女導師，在社交平台Instagram聲稱遭一名學生抹黑，不點名公開對方包括在凝皓報讀的課程及就讀中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。私隱專員公署指已接獲三宗投訴，會根據既定機制處理事件。《am730》正向凝皓教育查詢事件。

女導師不滿被抹黑

該名女導師在Instagram指，該名學生「一而再再而三觸犯到我的底線，不停開假acc（帳戶）抹黑我」，不點名公開對方背景資料，包括在凝皓報讀的課程，及其就讀的中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。事件曝光後，該女導師的Instagram已被刪除，凝皓官網上仍有其介紹資料。