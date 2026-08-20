市建局資助「花開印記」藝術計劃集印明信片 助花墟店主淡季吸客

市建局資助的「花開印記」藝術計劃，自上月中推出花墟集印明信片活動，吸引不少市民及遊客參與，不但為花墟帶來人流，更帶動區內花店的生意。

「花開印記」計劃除了舉辦不同的工作坊外，更將花墟的社區故事與藝術結合，透過明信片集印及禮品換領活動吸引市民前往花墟，藉此帶動人流及為花店帶來新客源。活動推出以來首月反應踴躍，至今已派發近3,700張特製明信片，市民換領約1,000份禮品。

參與活動的花店負責人張先生表示，每年7月是花墟的傳統淡季，人流及生意均較為淡靜。他形容今次活動為一場「及時雨」，吸引了不少首次或平日較少到訪花墟的市民參與，例如有很多家長趁暑假帶同子女作「親子活動」，帶動花墟人流及氣氛。另一名花店店主李先生則指，活動參加者為了集齊印章會走訪花墟的不同店舖，有助帶動消費。