市建局資助「花開印記」藝術計劃集印明信片 助花墟店主淡季吸客

市建局資助的「花開印記」藝術計劃，自上月中推出花墟集印明信片活動，吸引不少市民及遊客參與，不但為花墟帶來人流，更帶動區內花店的生意。
「花開印記」計劃除了舉辦不同的工作坊外，更將花墟的社區故事與藝術結合，透過明信片集印及禮品換領活動吸引市民前往花墟，藉此帶動人流及為花店帶來新客源。活動推出以來首月反應踴躍，至今已派發近3,700張特製明信片，市民換領約1,000份禮品。
參與活動的花店負責人張先生表示，每年7月是花墟的傳統淡季，人流及生意均較為淡靜。他形容今次活動為一場「及時雨」，吸引了不少首次或平日較少到訪花墟的市民參與，例如有很多家長趁暑假帶同子女作「親子活動」，帶動花墟人流及氣氛。另一名花店店主李先生則指，活動參加者為了集齊印章會走訪花墟的不同店舖，有助帶動消費。
「花開印記」主辦機構安排了金齡人士、學生、花店店主和老街坊進行訪談，發掘出六個與花墟息息相關的社區故事，包括花店東主創業經歷、舊招牌的歷史印記，以及多年來與花墟共同成長的人情風貌。這六個社區故事其後由本地藝術家設計成一套藝術印章，連同4款特製明信片，放置於花墟內31間合作店舖，供公眾免費領取及印製花墟明信片。參加者可於指定地點免費領取花墟社區地圖，按地圖上的標示到相關店舖收集明信片及印章。集齊6款印章後，參加者可於指定的合作花店換領鮮花、小盆栽或種植禮品包。
集印明信片活動將於今年10月4日完結。同月，金齡薈將舉辦專題展覽，展示「花開印記」計劃一系列活動的成果。