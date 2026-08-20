無業男賣5人到KK園判囚56個月　上訴庭：案情嚴重如綁架拒絕減刑

一名男子涉嫌在2022將5名港人「賣豬仔」到「KK園區」，前年承認串謀詐騙罪，被判囚56個月。其後他認為刑罰過重求減刑被駁回，上訴庭今日(20日)頒下書面理由。 上訴人馬智豪(32歲)，無業，答辯人為律政司。原審法官林偉權將案件定性為「惡劣的人口販賣案件」，以7年作為起刑點，上訴人質疑量刑起點過高，強迫勞動、勒索贖金等販運人口行為，並非串謀詐騙罪控罪詳情的一部分，基於販運人口行為來判刑超出控罪詳情的既定事實與情況，認為販運人口行為最多只可視作背景資料處理。

上訴庭法官稱，他們同意原審定性為一宗極度惡劣的人口販運案。本案的串謀詐騙罪的基礎是受害人蒙受經濟損失，然而控罪未包含騙款，單單誘騙不足構成涉及經濟損失的串謀罪。惟上訴人承認的案情，包括他作為犯罪集團同夥，以高薪工作誘騙受害人，迫他們做免費勞工及向家人索取贖金。這些詐騙行為旨在對受害人進行金錢剝削，強迫他們無償工作，又向他們勒索金錢，正與販運人口行為類似。 知 道 本港沒有針對人口販賣控罪 上訴庭指雖然本案控罪並非人口販運，但受害人遭受嚴重剝削和虐待，在法律上判處最高刑期亦無可厚非，更令人不安的是，案情顯示上訴人與同夥知道本港沒有針對人口販賣的控罪，令他們認為可以逍遙法外。而且涉案跨國串謀持續近一年，受害人被禁錮15日至15個月從事詐騙工作，包括一名有智力障礙的男子，上訴人卻從中獲得可觀報酬，包括6.3萬港元贖金和數千元美金報酬。

上訴庭認為以上均反映出案件極為嚴重，若案件在高等法院處理，則可因涉案嚴重虐待與剝削的行為與綁架掛鉤，考慮串謀詐騙罪最高刑罰為判囚14年、綁架罪則可判處終身監禁，絕對可採用更高的量刑起點去判處更高刑期。由於原審受制於區域法院的權限，最多只可判囚7年，明言上訴人獲在區域法院審理串謀詐騙罪實屬僥倖，原審就人口販運作加刑是恰當之舉，上訴庭不會干預。 案件編號：CACC242/2024