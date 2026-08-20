香港郵政財困｜華員會指改合約制無助扭轉虧損 憂其他部門仿傚籲暫緩

香港郵政陷財困，宣布即將完成試用期的郵差及郵務員將不獲長期聘用。華員會會長蔡冠龍回應。(吳康琦攝)

香港郵政宣布向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，不會發出長期聘用條款，受影響的郵務員及郵差約200多人。華員會會長蔡冠龍稱不理解新方案的理據，形容做法詭異，惟因條款有「或者長期聘用」的寫法，認為難從司法覆核挑戰相關決定。他稱做法引起其他部門未過試用期員工的憂慮，恐影響公務員招聘，要求暫緩做法。

法律挑戰贏面低

蔡冠龍於記者會回應事件表示，改簽兩年合約在財政上，對改善香港郵政虧損接近毫無分別，指不理解新方案的理據，形容做法猶如兩年後向員工提出解僱通知，打擊士氣，又批評郵政署是次決定未經深思熟慮。他又指，先例已引起其他政府部門員工不安，工會近日也已收到括食環署、康文署等未過試用期員工的查詢，擔憂其他政府部門仿傚，及會影響未來公務員招聘，呼籲暫緩執行有關決定。

不會罷工或按章工作

他坦言工會在聘書中找到隱藏條款，指明試用期內員工表現良好「或者可以」轉為長期聘用、合約聘用、或其他合適方式聘用，認為從司法覆核上挑戰郵政署做法贏面低，不鼓勵會員去做。蔡冠龍指，管理層應從頂層改革營運模式，提出具體轉型路線圖，而非單方面將風險轉嫁前線基層員工。工會冀暫緩做法，將與公務員事務局開會討論要求高層級介入，如當局無正面回應，會員期望有更高調行動，會配合約見官員遞信等方式，惟不會考慮罷工、按章工作等影響市民的方式。