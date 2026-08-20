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出版：2026-Aug-20 19:30
更新：2026-Aug-20 19:30

電腦通訊節明日揭幕　展商售Pokemon卡拓客源

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電腦通訊節明日正式揭幕。(林俊源攝)

一年一度的電腦通訊節周五起一連四日於會展舉行，場內逾600個展位推出各種優惠與新商品，同場亦舉行偶像音樂祭及大抽獎等精彩節目。有展商「Pokemon卡」熱潮，於展會出售卡牌和舉行即場抽卡活動，盼開拓新客源；另有展商表示，受全球供應與需求影響，記憶體和快閃記憶體晶片的來貨價在一年內呈現「倍數式增長」，故希望透過會場限定優惠與贈品的方式，吸引客人消費。

由香港電腦商會主辦的電腦通訊節明日起舉行，每日早上10時至晚上9時開放，最後一天提早2小時閉館。入場門票為35元，身高1米以下小童、65歲或以上長者及持合資格「殘疾人士登記證」人士可免費入場。

場內不只有大量電子產品展銷，大會亦準備多項娛樂及互動體驗節目，如偶像特別音樂祭《打Call應援祭》，邀請本地人氣團體輪流獻唱並設物販區。同場亦結合名古屋亞運元素，讓遊人透過VR親身體驗高爾夫球、劍擊、划艇、攀石及電競等亞運項目。

展商看好周邊配件市場

展商之一的「Lenovo」今年部乒份商品低至6折、購買指定型號產品送贈品等優惠。消費者業務產品主管陸家豪表示，顧客通常對自己喜愛的品牌會想一次性「買齊、配好」，用起來才會更開心，因此公司看好周邊配件市場，這次特別加碼販賣周邊配件。他又指，主辦方已經做足宣傳工作，加上其他展覽都叫好叫座，因此對今次人流與銷情感到相當樂觀，完全不擔心會受天氣影響。

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出售「Pokemon卡」吸客

展商「亞萃電子競技」主要出售電競椅等電競相關產品，折扣由8折到7折不等，更有買電競燈送清潔劑、買電競椅送滑鼠墊等活動。此外，展商今年更首次出售「Pokemon卡」，並舉行即場抽卡、抽獎等活動。負責人張萬豪表示，由於公司內大部份同事都有玩Pokemon，加上卡牌熱潮非常火熱，因此今年決定在展會賣卡。他提到，公司從去年11月起開始接觸 Pokemon，其線下店舖亦因此接觸了更多人流，因此相信今次亦可借遊戲卡讓人認識品牌。

記憶體來貨成本「倍數式增長」

近年因由人工智能出現，令記憶體與快閃記憶體晶片需求大增。「銳科產品」產品經理陳偉鏻表示，由於全球市場的供應問題導致全球需求增長，使得其DRAM記憶體和快閃記憶體晶片的來貨成本皆呈現「倍數式增長」，強調這是全球性的情況，因此公司只能盡最大努力去推廣自己的品牌，多宣傳自家固態硬碟(SSD)的優勢與特色。他提到，本次參展品牌主要是「致態」旗下的SSD產品；只要在電腦展期間到攤位，視乎消費品項與指定型號，基本上都有機會獲得贈品或折扣，好讓顧客買得開心。

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