北都將建逾50萬住宅單位 房協：減碳與應對電力需求並重

本港建築物佔全港總用電量約90%，產生超過50%的碳排放，當中住宅用電佔建築總用電量32%。中華電力與科技園公司舉辦研討會，匯聚投不同界別的持份者，一同探討住宅領域的減碳路徑與可持續發展策略。同場設有創新科技展示區，展出十間科技園公司夥伴企業及研發中心的綠色科技。
中華電力與科技園公司今日(20日)聯合舉辦「住宅樓宇電氣化可持續發展研討會」，與業內人士一同探討住宅電氣化的未來發展方向。現場亦設有創新科技展示區，10間科技園公司夥伴企業及研發中心展出其創新技術，包括輻射製冷、真空絕緣玻璃、吸碳 磚塊及零碳混凝土等，回應住宅領域的減碳需求。
北都發展吸引新科技及新興產業
主禮嘉賓香港房屋協會主席凌嘉勤表示，隨着北部都會區發展全面展開，未來將新增逾50萬個住宅單位，並吸引創新科技及新興產業聚集發展。他強調，香港既要應對不斷增長的電力需求，也要兼顧減碳和可持續發展目標，房協亦一直致力為巿民提供更舒適、更環保的居住環境。
科技園公司行政總裁黃秉修先生指出，希望透過這類平台，展示更多具實力的本地綠色方案，加速香港邁向低碳轉型。
中電撥款3000萬資助基層
為推動住宅樓宇電氣化及全電家居發展，中華電力今年透過 「中電社區節能基金」撥款3,000萬元推出「節能家電更換計劃」，資助11,000個基層家庭更換高效能變頻式冷氣機、熱水爐及洗衣機等電器，協助降低能源開支及提升家居電力安全。中華電力總裁羅嘉進指，中華電力將繼續推動住宅樓宇電氣化，透過全電家居、智慧能源管理及創新低碳方案，協助住宅項目邁向更高效、更智能及更可持續的未來。