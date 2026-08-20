北都將建逾50萬住宅單位 房協：減碳與應對電力需求並重

本港建築物佔全港總用電量約90%，產生超過50%的碳排放，當中住宅用電佔建築總用電量32%。中華電力與科技園公司舉辦研討會，匯聚投不同界別的持份者，一同探討住宅領域的減碳路徑與可持續發展策略。同場設有創新科技展示區，展出十間科技園公司夥伴企業及研發中心的綠色科技。

中華電力與科技園公司今日(20日)聯合舉辦「住宅樓宇電氣化可持續發展研討會」，與業內人士一同探討住宅電氣化的未來發展方向。現場亦設有創新科技展示區，10間科技園公司夥伴企業及研發中心展出其創新技術，包括輻射製冷、真空絕緣玻璃、吸碳 磚塊及零碳混凝土等，回應住宅領域的減碳需求。