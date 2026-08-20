打鼓嶺寵物酒店女負責人遭唐狗襲擊一分鐘死亡 頭頸等多處撕裂

打鼓嶺發現屍體。警方邊界警區助理指揮官行動及刑事警司陳啟澤今晚(20日)講述案情時指，今日下午4時12分，警方接報，指一名本地女子倒卧在坪洋村111號屋內的草地，失去知覺。警方和救護員接報後抵達現場發現該名女子，並在其身邊發現一隻徘徊的唐狗。經救護員檢查後，證實該名女子已經死亡。警方透露，死者被狗隻襲擊歷時約一分鐘。

他指，現場是一間持牌的寵物酒店及犬隻訓練中心，今年1月營業，現場並無搜掠痕跡。翻查閉路電視紀錄後，發現女事主下午約2時在室外草地餵完一隻唐狗，並準備將牠放回狗籠內，期間唐狗不願入狗籠，並襲擊死者。閉路電視最後顯示，死者和該隻唐狗離開狗舍，前往草地方向。死者襲擊前清醒，