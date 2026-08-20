打鼓嶺狗咬人｜狗舍管理員稱有「10年犬隻訓練經驗」　30公斤唐狗入住10日

【8月21日08:10更新】打鼓嶺坪洋新村昨日(20日)發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。現場為坪原路坪洋新村111號一犬舍及訓練場，的33歲女負責人，被發現倒斃上址對開草地。警方經翻查狗舍的閉路電視後，發現女事主在處理一隻唐狗期間遇襲，被咬1分鐘，女事主及唐狗之後離開狗舍前往草地，其後被發現伏屍地面，身上有多處撕裂及懷疑動物咬傷痕跡。

法醫等蒐證人員於晚上9時許抵達現場，愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。死者家屬則於晚上約10時趕抵，今日(21日)凌晨約2時，遺體由仵工移走。狗舍在其社交平台表示，「過萬呎狗狗樂園」、「1000呎室內家居布置空間」、「4500呎大草地」，管理員指有「10年犬隻訓練經驗」、「20年動物義工經驗」，「98％五星好評」、「擁有超過200隻狗狗學生」。