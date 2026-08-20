打鼓嶺狗咬人｜狗舍管理員稱有「10年犬隻訓練經驗」　30公斤唐狗入住10日

【8月21日08:10更新】打鼓嶺坪洋新村昨日(20日)發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。現場為坪原路坪洋新村111號一犬舍及訓練場，的33歲女負責人，被發現倒斃上址對開草地。警方經翻查狗舍的閉路電視後，發現女事主在處理一隻唐狗期間遇襲，被咬1分鐘，女事主及唐狗之後離開狗舍前往草地，其後被發現伏屍地面，身上有多處撕裂及懷疑動物咬傷痕跡。
法醫等蒐證人員於晚上9時許抵達現場，愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。死者家屬則於晚上約10時趕抵，今日(21日)凌晨約2時，遺體由仵工移走。狗舍在其社交平台表示，「過萬呎狗狗樂園」、「1000呎室內家居布置空間」、「4500呎大草地」，管理員指有「10年犬隻訓練經驗」、「20年動物義工經驗」，「98％五星好評」、「擁有超過200隻狗狗學生」。
打鼓嶺發現屍體。警方邊界警區助理指揮官行動及刑事警司陳啟澤今晚(20日)講述案情時指，今日下午4時12分，警方接報，指一名本地女子倒卧在坪洋村111號屋內的草地，失去知覺。警方和救護員接報後抵達現場發現該名女子，並在其身邊發現一隻徘徊的唐狗。經救護員檢查後，證實該名女子已經死亡。警方透露，死者被狗隻襲擊歷時約一分鐘。
他指，現場是一間持牌的寵物酒店及犬隻訓練中心，今年1月營業，現場並無搜掠痕跡。翻查閉路電視紀錄後，發現女事主下午約2時在室外草地餵完一隻唐狗，並準備將牠放回狗籠內，期間唐狗不願入狗籠，並襲擊死者。閉路電視最後顯示，死者和該隻唐狗離開狗舍，前往草地方向。死者襲擊前清醒，
死者身體多處有撕裂和動物造成的咬痕
他續指，死者為33歲本地女子，是上述酒店持牌人，當時只有死者在酒店工作，經初步檢驗，發現死者的頭、下顎、頸 和雙臂都有不同程度撕裂和由動物造成的咬痕。而涉事唐狗1歲，雄性，長約一米，本月11日由狗義工帶到上址寄養，並等候領養。陳指，現時法醫、愛護動物協會、漁護處和勞工署正在現場協助調查，涉事狗隻稍後會由漁護處接走，作進一步檢查及觀察。案件現正交由邊界警區重案組跟進及調查。警方將會對事件作出全面調查，包括是否有任何違規或疏忽情況，還原事實真相，還死者一個公道。