元朗八鄉上輋養豬場場主非法排放禽畜廢物罪成　罰款8000元

環境保護署人員於巡查時發現有大量帶有泡沫及豬糞氣味的啡色廢水從涉事養豬場的喉管排入附近水道。

環境保護署人員早前在元朗進行突擊巡查時，發現元朗八鄉上輋一個養豬場排放未經妥善處理的禽畜廢物入附近水道，涉事養豬場場主於周二(18日)在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置（禽畜廢物）規例》，被判處罰款8,000元。



環保署應用智慧科技協助監察及蒐證，包括透過無人機高空偵測涉事養豬場，發現有大量帶有泡沫及豬糞氣味的啡色廢水從涉事養豬場的喉管排入附近水道，嚴重污染下游錦田河水質。環保署人員隨即抽取污水樣本化驗，結果顯示其參數超出法定排放標準。署方遂按《廢物處置（禽畜廢物）規例》檢控涉案養豬場場主，並將有關違規個案通報漁農自然護理署跟進。