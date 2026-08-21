行人最長等候時間減20秒 AI智慧燈號實時動態分析 最快明年初維園旁過路處試行

政府推動人工智能(AI)應用，提倡各部門發掘更多應用場景，以提升服務質素；運輸署宣布推出多項應用AI措施，包括明年初在銅鑼灣維多利亞公園附近一個過路處，試行AI智慧燈號系統，透過實時分析車流和人流調節燈號，期望令行人最長等候時間減少15至20秒。有立法會議員認為，測試過程要考慮感應器會否被外來因素引致誤判，以及會否間接使附近本已繁忙的路口更擠塞。署方年底亦會採用AI技術，處理網上續領車輛牌照和兩個跨境駕駛計劃的申請，目標縮短審批時間。

攝影：林俊源

AI智慧燈號系統將試行 地點：告士打道近記利佐治街交界交通燈 時間：明年首季 目標：行人最長等候時間減15至20秒 試點每日4萬人次過馬路 銅鑼灣車流和人流俱繁忙，告士打道近記利佐治街交界的行人過路處全日約有4萬人次過馬路，在傍晚6時至晚上8時的繁忙時間，每小時人流約2,000人次，車流則較波動。署方計劃明年首季在該處試行AI智慧燈號系統，加裝車輛及人流感應器，再透過設置於現有交通燈控制器內的運算系統，分析實時監測的不同方向車流、人流數據，復以AI技術運算合適的燈號時間及自動調節綠燈時間。

試行AI智慧燈號系統後，運輸署目標把行人在路口的最長等候時間，減少15至20秒。運輸署總工程師(交通控制)郭家駿指，將來系統可以把未用盡的行車時間，靈活分配給過馬路的行人，相信可方便在一帶活動的市民。他強調，感應器只會收集車流、人流數據，不會收集道路使用者身份、行人樣貌和車牌等個人資料，並嚴格遵從個人資料私隱公署的守則。

交通燈號調節系統 今年推至50路口 運輸署早前亦完成實時交通燈號調節系統先導計劃，形容成效令人滿意，今年會陸續推展至50個合適路口。郭家駿表示，過往系統雖然與新系統使用類似的AI技術，但主要是應用在人流較少的路口，會優先分配綠燈時間予駕駛者疏導車流，新系統則應用在人流高和變化多的路口，分配更多綠燈時間予行人。 議員：須考慮車輛倒灌 致附近路口擠塞 立法會交通事務委員會委員莊豪鋒指，新系統如同過往燈號調節系統一樣，要考慮感應器會否被天氣等外來因素引致誤判，認為運輸署可測試半年，以確保操作穩定和準確；又提到須顧及延長車輛等候時間，會否間接令附近同樣繁忙的路口更擠塞，建議系統要以區域性觀察情況或連動其他交通燈。他又說，如系統日後能夠廣泛應用，須同時考慮建造和運作成本，「睇下慳到幾秒係咪值得」，整體而言歡迎署方作新嘗試，日後亦與自動駕駛等其他智慧交通設施連結起來。

引新技術加快續牌及跨境計劃申請 政府AI效能提升組公布將推行30個效能提升項目，3個涉及運輸署範疇的項目除智慧燈號外，還包括牌照申請措施。運輸署年底將引入提升版的大型語言模型AI技術，自動審批網上續領車輛牌照及「港車北上」和「粵車南下」兩個跨境駕駛計劃的申請，包括辨識、比對和核實申請文件。署方目標把自動審批網上續領車牌的比例，提升至超過九成，同時將審批時間由最長10個工作天減至1個工作天，另外希望將AI自動批核跨境駕駛牌證申請的比率，提升至超過五成，並縮短約兩成經人手處理的時間。運輸署副署長(公共運輸事務及管理)郭惠英說，在應用AI技術後可適當調配人手，提升較大需求服務的處理能力。

免試簽發駕照預約服務全面轉為網上預約後，出現過網上機械人搶籌、市民輪候長達兩小時的情況。運輸署6月底已開始利用AI技術，在系統識別並攔截機械人程式，申請人成功進入系統後的輪候時間，已由最長約兩小時減至45分鐘內。