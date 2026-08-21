唐狗疑拒返籠突施襲 打鼓嶺寵物酒店女負責人死亡

警方邊界警區助理指揮官(行動及刑事)警司陳啟澤昨晚交代案情時指，涉事地點為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於今年1月起營業。死者為該酒店持牌人，案發時只有她一人在酒店內工作，現場無搜掠痕跡。涉事狗隻為一隻一歲、雄性的黃色唐狗，於本月11日由狗義工帶到涉事中心寄養，正等待被領養。

警方昨午4時12分接獲報案，指坪洋新村111號，一名女子倒卧露天位置，失去知覺，身旁有一隻唐狗徘徊。救護員到場，證實33歲姓黃女事主已當場死亡。

打鼓嶺坪洋新村發生命案。一名33歲女子昨被發現倒斃地上。初步調查相信，她在處理一隻唐狗期間遇襲，身上有多處撕裂及懷疑動物咬傷痕跡。

警方翻查閉路電視片段後發現，昨午約2時事主在室外草地餵飼一隻唐狗，其後打算將牠帶回狗舍內的狗籠。惟狗隻不願返回狗籠並襲擊事主。閉路電視最後拍攝到事主和該狗隻離開狗舍，朝草地方向移動，其後再無拍到相關情況。

警方初步檢驗發現，死者頭部、下顎、頸部及雙臂均有不同程度撕裂傷及懷疑動物咬痕。法醫將進一步驗屍，以確定死因及相關細節。

陳啟澤指，涉事狗隻已被控制，稍後將交由漁護署接走，作進一步檢查及觀察。

法醫、愛護動物協會、漁護署及勞工處於昨晚先後到場協助調查及蒐證。警方指，高度重視事件，暫列屍體發現處理，由邊界警區重案組跟進。調查方向包括釐清事件經過，以及是否涉及任何違規或疏忽情況，務求全面還原事發經過。