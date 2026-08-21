學生宿舍今入伙 設430宿位 都大︰助推動大學國際化發展

香港都會大學首個學生宿舍「MU88」完成改裝，今日正式投入服務，現階段主要供非本地學生入住。項目亦是政府去年推出「城中學舍計劃」後首批落成項目之一。MU88提供430個宿位，兩個學期(共9個月)合共住宿費由6.7萬至12.6萬元不等。校方表示，宿舍有助推動大學國際化發展。

宿舍以雙人房為主，有不同設計，包括碌架床及兩張平排擺放床。

MU88位於紅磡蕪湖街，總樓面積約6,200方米，200間房提供約430個宿位，每房可容納1至3人，以雙人房為主。項目前身為城木酒店，都大於2024年斥資10億元購入。受惠於政府推出的「城中學舍計劃」，項目獲豁免將酒店後勤設施及部分停車場空間計入總樓面面積，涉及面積近700平方米。大學將有關空間改建為共享空間、自修室等設施。

宿舍主要供非本地學生申請入住，成功與否及獲分配房型均以抽籤形式決定。每間房除設有床位、書桌及衣櫃外，亦配備獨立洗手間。宿舍另設健身室、音樂室、討論室、瑜伽及靜思室，以及用膳區和洗衣房。2026/27學年(8月21日至翌年5月20日)宿費方面，三人房每位學生收費6.7萬元、雙人房7.7萬元、單人房12.6萬元。費用已包括水電、網絡開支，以及免費使用宿舍設施。