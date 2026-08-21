學生宿舍今入伙 設430宿位 都大︰助推動大學國際化發展

香港都會大學首個學生宿舍「MU88」完成改裝，今日正式投入服務，現階段主要供非本地學生入住。項目亦是政府去年推出「城中學舍計劃」後首批落成項目之一。MU88提供430個宿位，兩個學期(共9個月)合共住宿費由6.7萬至12.6萬元不等。校方表示，宿舍有助推動大學國際化發展。
圖︰鍾式明
MU88位於紅磡蕪湖街，總樓面積約6,200方米，200間房提供約430個宿位，每房可容納1至3人，以雙人房為主。項目前身為城木酒店，都大於2024年斥資10億元購入。受惠於政府推出的「城中學舍計劃」，項目獲豁免將酒店後勤設施及部分停車場空間計入總樓面面積，涉及面積近700平方米。大學將有關空間改建為共享空間、自修室等設施。
宿舍主要供非本地學生申請入住，成功與否及獲分配房型均以抽籤形式決定。每間房除設有床位、書桌及衣櫃外，亦配備獨立洗手間。宿舍另設健身室、音樂室、討論室、瑜伽及靜思室，以及用膳區和洗衣房。2026/27學年(8月21日至翌年5月20日)宿費方面，三人房每位學生收費6.7萬元、雙人房7.7萬元、單人房12.6萬元。費用已包括水電、網絡開支，以及免費使用宿舍設施。
MU88同時推出「非住宿會員計劃」，所有全日制學生每年繳交500元會費，可於探訪時段內用宿舍設施及參與各類舍堂活動。計劃首階段提供50個試行名額，視乎反應考慮增加配額。
都大校董會主席黃天祥表示，MU88不僅是一幢宿舍，更是大學教育的延伸，為促進學生成長及交流的重要平台，有助吸引更多非本地生及交換生來校就讀，進一步提升校園的多元及國際化氛圍。
校長︰租金收入用於宿舍日常管理及營運
都大校長林群聲稱，大學期望藉宿舍促進宿生與非宿生之間的交流互動，共同參與宿舍教育及活動，並在MU88社群中建立深厚歸屬感；同時加強大學與學生之間的聯繫，以便了解他們的需要，提供適切支援。
對於宿費平均每月逾7,000元起，林群聲強調，校方絕無計劃透過租金收入取回購入酒店的成本，所有租金收入均會用於宿舍日常管理及營運。至於未來會否再購入酒店用宿位，他稱，都大全日制學生人數達1.7萬至1.8萬，難以滿足所有住宿需求；校方將MU88定位為交流基地，即使非宿生亦可參與宿舍活動，體驗舍堂生活。目前有逾80%宿位已出租，其餘宿位則預留予交換生及訪問學者，將來會視乎需要，調整本地生、非本地生及交流生入住比例。