15萬粒積木巴士站當畫廊 連繫社區激發獨特創意 LEGO大師洪子健：機械人取代不了人手拼砌

積木不僅是玩具，亦是不少創作者的夢想起點。大中華區首位LEGO專業認證大師洪子健，年幼便與LEGO結緣，經歷人生起伏，最終重拾拼砌熱忱及興趣，更化為事業，在每個項目均從零開始靠雙手逐粒拼砌。面對當前人工智能(AI)與科技浪潮，他強調，雖然科技能輔助設計，惟始終無法取代人手拼砌，因拼砌的過程包含獨特創意與情感。最近他便獲邀於社區，打造巨型積木互動馬賽克畫，呈現天馬行空的本土創意，與民同樂。 記者：關淑婷 攝影：羅錦鴻

洪子健由6歲開始接觸LEGO，從小醉心於拼砌樂趣，惟隨年紀漸長及親人離世的打擊，曾一度因生活壓力而放下興趣。步入社會後，他投身金融證券業，在繁重的工作壓力下，他重拾砌LEGO的熱忱，亦成為他紓壓的避風港。至2013年，他更遠赴丹麥總部參加遴選，最終脫穎而出，正式成為大中華區首位樂高專業認證大師。對他而言，LEGO早已是生命中不可或缺的夥伴，「小時候陪你長大、玩耍，長大後屬於調劑，現在甚至是工作伙伴，一家三餐都靠它。」當變成事業，不再純粹個人興趣後，洪子健直言偶爾也會感到疲累，現時減壓改以打波及玩遊戲機為主。

記錄消失社區情景 科技無法取代人手 洪子健以往的作品追求還原度外，亦注重與社區連結。他曾創作彩虹邨、聯和墟等多個標誌性社區建築。他透露，以「社區」為主題，最核心元素是引發市民共鳴感，如一些已經消失的社區情景，雖然可透過AI尋回舊照，但透過LEGO記錄「是一個有感情、有血肉的連繫。」面對AI與科技迅速發展，洪子健強調，無論科技如何強勁，始終不能取代人手拼砌的情感。AI能輔助繪畫草圖，但其美感、能否多角度結構分析，以及挑選合適零件模擬模型等方面，仍有待考量，相信最終仍須依賴創作者的雙手與智慧。

結合社區地標 設互動元素與民同樂 為了加深與社區的連結與互動，洪子健獲邀在尖沙咀其中一個巴士站，利用LEGO砌出巨型馬賽克畫，結合該社區風景與幻想，如將太空館變成菠蘿包；此外沙田及將軍澳均設有融入當區地標的畫作。他透露，今次作品由構思至製作歷時約兩個月，靈感源自天馬行空的想像力，也特意預留大片維港與藍天，供小朋友組裝船隻或飛機。他透露，3幅畫合共用了15萬粒LEGO，全由人手拼砌出。團隊拼砌畫作時，已使用化學劑將每一粒LEGO黏緊，盼畫作完好無缺予大眾欣賞，呼籲大眾打卡或互動之餘亦愛惜作品，避免過度用力拉扯。