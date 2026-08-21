大狗拉里涉向3細狗施襲 52歲狗主被控兩罪准保釋 10月再訊

混種西班牙藏獒「拉里」日前在元朗YOHO，涉半小時內先後咬死兩隻小狗，其後被漁護署人員帶走。「拉里」主人被控違反《危險狗隻規例》，昨在屯門裁判法院提堂，暫時毋須答辯，案件押後至10月29日再訊，被告獲准以3,000元現金保釋。
52歲被告伍瑞庭戴上黑色鴨嘴帽及口罩，離開法院時，沒有回應在場傳媒提問。伍瑞庭飼養的「拉里」，涉上月和本月在元朗商場YOHO MALL外襲擊三隻狗，造成兩死一傷。他被控兩項違反《危險狗隻規例》罪、即未有在公眾地方穩妥牽引大型狗隻。「拉里」正在漁護署轄下動物管理中心接受觀察。漁護署指稍後會評估「拉里」健康狀況及性情，並仔細考量各種方案，以決定合適安排，目前不會被人道處理。署方又重申非常重視事件，提醒飼養大型狗隻的狗主，必須時刻妥善管控，保障公眾安全及動物福利。
馴犬師︰不應將事故歸因犬隻品種或體形
就狗隻突發咬噬，坊間有不同建議，資深馴犬師高耀忠(Eric Ko)接受本報訪問時認為，潑水、製造噪音或直接攻擊狗隻成效不大，甚至可能令其咬得更緊。他建議從耳後位置提起及扭緊頸圈，令狗隻感到不適而鬆口，但提醒即使鬆口後，狗隻仍可能繼續攻擊，旁人及主人都應保持警惕。
Eric認為，事故不應單純歸因於犬隻品種或體形造成，呼籲外界理性看待。他表示，狗隻若帶有敵意，通常會透過身體語言發出警告訊號，包括身體僵硬、持續凝視目標、露出牙齒、低吼、耳朵豎起、尾巴高舉及全身緊繃等，「這些動作都代表牠充滿自信，並且覺得你有敵意。」
Eric續指，部分領地意識較強的狗隻，若見到陌生人或其他狗隻長時間在其活動範圍逗留，或會視對方為入侵者並嘗試驅趕。他認為，主人應多了解愛犬性格及情緒變化，及早糾正偏差行為。若遇到陌生狗隻，則應避免長時間直視對方，如感到對方有異常舉動，應慢慢拉開距離。