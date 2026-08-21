大狗拉里涉向3細狗施襲 52歲狗主被控兩罪准保釋 10月再訊

混種西班牙藏獒「拉里」日前在元朗YOHO，涉半小時內先後咬死兩隻小狗，其後被漁護署人員帶走。「拉里」主人被控違反《危險狗隻規例》，昨在屯門裁判法院提堂，暫時毋須答辯，案件押後至10月29日再訊，被告獲准以3,000元現金保釋。

52歲被告伍瑞庭戴上黑色鴨嘴帽及口罩，離開法院時，沒有回應在場傳媒提問。伍瑞庭飼養的「拉里」，涉上月和本月在元朗商場YOHO MALL外襲擊三隻狗，造成兩死一傷。他被控兩項違反《危險狗隻規例》罪、即未有在公眾地方穩妥牽引大型狗隻。「拉里」正在漁護署轄下動物管理中心接受觀察。漁護署指稍後會評估「拉里」健康狀況及性情，並仔細考量各種方案，以決定合適安排，目前不會被人道處理。署方又重申非常重視事件，提醒飼養大型狗隻的狗主，必須時刻妥善管控，保障公眾安全及動物福利。