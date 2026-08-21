七成學童因評測過多感壓力 團體倡增自由活動 加強親子感情連結

香港的教育制度向來以成績為重，令不少學生感到壓力很大。中大和明愛自去年起進行名為「香港兒童主觀幸福感與家庭因素之研究」，訪問逾5,200名小四至小六學生，並對師生和家長進行聚焦小組訪問。研究顯示，近七成受訪學生認為校內評核和測驗多，感到壓力；近六成學生對未來感到擔憂。研究團隊建議從3個層面幫助學童減壓，包括學校增加非評估性的自由活動時間，減輕排名壓力；家長與兒童加強情感連結，讓兒童覺得被支持。 中大及明愛自去年10月至本年4月期間，進行「香港兒童主觀幸福感與家庭因素之研究」，收集全港31所學校、12間青少年綜合服務及社區中心，合共超過5,200名小四至小六學生的有效問卷，並為40名高小學生、家長及老師進行聚焦小組訪問，剖析新世代兒童的內心世界。

研究發現，66%受訪兒童認為校內各種評核、測驗和考試過多，常會讓他們感到壓力。此外，59.4%受訪兒童認為，他們很難接受突發事情，並對未知的將來感到擔憂。研究反映，學業壓力越高，無法容忍不確定性的程度越大。 此外，部分兒童相信只有獲得好成績才能夠得到成人認可，故要求自己要爭取好成績，將自我價值與學業表現掛鈎。 為逃避壓力打機和看短片 研究亦首次提出「希望悖論」，兒童需要不斷努力達成無盡要求，然而卻並未能保證每次也有出色學業表現或進步。當希望感與學業表現被綑綁在一起時，有機會演變成額外壓力源頭，打擊兒童「相信自己可帶來改變」的信心。研究亦發現，兒童為逃避壓力，會選擇以網絡遊戲與短片平台逃避現實。

研究指出，生活中應引導兒童訂立具意義的目標、尋找達成目標的方法，以及提供更多自主參與和作出決定的機會，提升其自信心和掌控能力。此外，若家庭能夠為兒童提供穩定的「情感避風港」，讓兒童感到被明白及支持，會成為兒童無堅不摧的防線。 團隊提出3大建議，在學校層面上，增加非評估性的自由活動時間，減輕過度排名壓力，讓學校回歸均衡發展與健康成長的本質。家庭層面上，鼓勵家長在日常生活中創造、「無條件接納」的親子時刻，加強情感連結。社區層面上，推動跨界合作，發展及推廣更多探索生命意義的兒童及家庭服務計劃。