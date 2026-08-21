天氣｜熱帶低氣壓增強至熱帶風暴 天文台評估下周初是否發熱帶氣旋警告 (更新)

【12:20更新】天文台發出特別天氣提示，位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，根據最新預測，該熱帶風暴明日（22日）會在北部灣徘徊，然後於下周初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。天文台指，會密切監察其動向及本地風力變化，評估是否需要在下周初發出熱帶氣旋警告，提醒市民留意最新天氣消息。

【08:00更新】天文台發出特別天氣提示，指預料位於北部灣的熱帶低氣壓會在未來一兩日於北部灣徘徊，與珠江口保持相當距離。隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約30度。吹和緩南至東南風。