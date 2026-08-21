天氣｜熱帶低氣壓增強至熱帶風暴 天文台評估下周初是否發熱帶氣旋警告 (更新)

【12:20更新】天文台發出特別天氣提示，位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，根據最新預測，該熱帶風暴明日（22日）會在北部灣徘徊，然後於下周初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。天文台指，會密切監察其動向及本地風力變化，評估是否需要在下周初發出熱帶氣旋警告，提醒市民留意最新天氣消息。
【08:00更新】天文台發出特別天氣提示，指預料位於北部灣的熱帶低氣壓會在未來一兩日於北部灣徘徊，與珠江口保持相當距離。隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約30度。吹和緩南至東南風。
天文台展望，週末期間有幾陣驟雨，日間炎熱。下週初驟雨增多。天文台又指，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定。預料位於北部灣的熱帶氣旋會在未來一兩日於北部灣徘徊，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。而受炎熱的西南氣流影響，週末期間廣東天色較為明朗。此外，位於台灣以東的低壓區會在今明兩日於東海南部徘徊。