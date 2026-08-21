騙案｜59歲上市公司外籍高層誤信「海外銀行職員」 注資「綠色債券」被呃7400萬

警方於8月12日接獲一名59歲本地男子報案，指早前接獲一名自稱海外銀行職員的來電，誘騙其投資綠色債券。事主遂按指示在2024年2月至2026年1月先後12次，轉賬約7400萬元至對方指定的海外銀行戶口。事主未能取回有關款項，懷疑受騙，遂報案求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由黃大仙警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。
據了解，59歲受害人是外籍人士，在上市公司任職高層。他於2024年接到海外陌生來電，對方自稱是英國滙豐私人銀行的高階主管，誘使他投資「綠色債券」。 受害人對此感興趣，遂透過源自英國的電話，以及聲稱來自真實滙豐網域地址的電郵，繼續與騙徒及其聯名成員溝通。受害人根據指示開立帳戶，並於2024年分7次從其香港兩個銀行帳戶內，共計500萬英鎊（約5000萬港元）轉到另一騙徒位於英國巴克萊銀行的戶口。
發放「百萬股息」誘再加碼
騙徒為獲得受害人信任，2024年4月至2025年4月期間，將共43筆35萬英鎊（約350萬港元）的股息存到受害人戶口。其後，受害人被說服再向另一騙徒轉帳兩筆總額100萬英鎊（約1000萬港元）的款項。為確認交易，額外股息大約8萬英鎊（約80萬港元）存入受害人帳戶。
跨國追討戶口餘額「微乎其微」
2025年6月起，受害人再未收到任何「股息」，騙徒以藉口推遲付款之餘，更誘使他於同年10月至今年1月，為收取未付股息而向另一騙徒轉帳3筆交易，總額達100萬英鎊（約1000萬港元）。此後受害人及後沒再收過「股息」，拒絕進一步投資後，詐騙集團便銷聲匿跡。他今年4月向香港銀行業監管局及滙豐銀行通報事件，並要求兩家銀行向另一騙徒的收款銀行巴克萊銀行發出付款撤銷請求。兩家銀行均確認有關帳戶內的餘額微乎其微。同時受害人向英國警方的詐騙及網路犯罪舉報服務提交了舉報，惟沒有收到英國警方回覆，最終於上周三（12日）向香港警方報警。