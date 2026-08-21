騙案｜59歲上市公司外籍高層誤信「海外銀行職員」 注資「綠色債券」被呃7400萬

警方於8月12日接獲一名59歲本地男子報案，指早前接獲一名自稱海外銀行職員的來電，誘騙其投資綠色債券。事主遂按指示在2024年2月至2026年1月先後12次，轉賬約7400萬元至對方指定的海外銀行戶口。事主未能取回有關款項，懷疑受騙，遂報案求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由黃大仙警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，59歲受害人是外籍人士，在上市公司任職高層。他於2024年接到海外陌生來電，對方自稱是英國滙豐私人銀行的高階主管，誘使他投資「綠色債券」。 受害人對此感興趣，遂透過源自英國的電話，以及聲稱來自真實滙豐網域地址的電郵，繼續與騙徒及其聯名成員溝通。受害人根據指示開立帳戶，並於2024年分7次從其香港兩個銀行帳戶內，共計500萬英鎊（約5000萬港元）轉到另一騙徒位於英國巴克萊銀行的戶口。