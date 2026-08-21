孟加拉漢遭同鄉圍毆　警捷進行動尖沙咀拘兩男 反恐特勤隊出動 (有片)

大批軍裝警員搜查棉登徑22號對開一間酒吧，現場押解被雙手反扣的非華裔男子上警車，亦有多部警車，反恐特勤隊更加入行動，引發市民圍觀。(Threads)

觀塘周四(20日)一名38歲孟加拉籍男子報稱在偉業街對開遭4名同鄉徒手圍毆致頭部受傷。警方接報後隨即啟動「捷進行動」全港搜捕，約半小時後在尖沙咀尋獲涉案私家車，最終在棉登徑拘捕兩名同為28歲的孟加拉籍男子。案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進，警方正追緝另外兩名年約二十至三十歲在逃男子。

網民拍片以為有「賊王」

網上片段顯示，大批軍裝警員搜查棉登徑22號對開一間酒吧，現場押解被雙手反扣的非華裔男子上警車，亦有多部警車，反恐特勤隊更加入行動，引發市民圍觀。有拍攝到片段的網民驚呼：「看來有賊王」。