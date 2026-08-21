孟加拉漢遭同鄉圍毆　警捷進行動尖沙咀拘兩男 反恐特勤隊出動 (有片)

觀塘周四(20日)一名38歲孟加拉籍男子報稱在偉業街對開遭4名同鄉徒手圍毆致頭部受傷。警方接報後隨即啟動「捷進行動」全港搜捕，約半小時後在尖沙咀尋獲涉案私家車，最終在棉登徑拘捕兩名同為28歲的孟加拉籍男子。案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進，警方正追緝另外兩名年約二十至三十歲在逃男子。
網民拍片以為有「賊王」
網上片段顯示，大批軍裝警員搜查棉登徑22號對開一間酒吧，現場押解被雙手反扣的非華裔男子上警車，亦有多部警車，反恐特勤隊更加入行動，引發市民圍觀。有拍攝到片段的網民驚呼：「看來有賊王」。
事發昨日下午5點07分，警方接獲男事主透過朋友報案，指自己在觀塘偉業街180號對開，突然被4名非華裔男子包圍徒手襲擊。事主閃避不及，頭部受傷流血，4名施襲者逞兇後迅速登上一輛私家車，隨即往西九龍方向逃去。傷者清醒由救護車送往基督教聯合醫院治理。
消息指，警方接報後隨即啟動代號「捷進行動」的全港搜捕及攔截機制。事隔約半小時，衝鋒隊人員在尖沙咀中間道15號一個停車場內尋獲涉案私家車，惟當時車上無人。人員隨即在附近一帶展開掃蕩，最終在棉登徑以涉嫌「傷人」罪名拘捕兩名同為28歲的非華裔男子，兩人現正被扣留調查。受害人與兩名被捕男子均來自孟加拉，同樣持有俗稱「行街紙」的擔保書留港，雙方事前並不相識。
片段顯示，大批軍裝警員出動，並聯同反恐特勤隊封鎖中間道及港鐵尖沙咀站K出口一帶。人員其後搜查棉登徑二十二號對開一間酒吧，並在現場將涉案男子雙手反扣押上警車帶署。