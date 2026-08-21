打鼓嶺狗咬人｜訓犬師料壓力恐懼累積釀悲劇　遇狗隻襲擊可抱頭縮小身體

打鼓嶺坪洋新村昨日(20日)發生懷疑犬隻襲擊人類致死案件。經常處理具攻擊性犬隻的專業訓犬師Eddie Choi今早(21日)在電台節目指出，除了極少數因內在因素或情緒問題而出現不可預測的突發攻擊外，大部分犬隻的反抗都是可以預測的，多數攻擊性行為其實源自於壓力、恐懼或感到受威脅。

含格鬥犬基因被刺激會極為勇猛

警方提到事主餵飼後犬隻不肯入籠、隨後被襲擊，Eddie表示，若犬隻平時對入籠感到不願，經過多次累積後會愈發抗拒。此時主人若繼續強迫，犬隻在別無選擇下便會反抗，反抗初期通常會先發出「咬空氣」等警告，若壓力已被推至極高水平，便會演變成見到物件或人就咬的瘋狂狀態。他又分析指，涉事犬隻據報約一歲多，正處於「青少年期」，情緒波動會較為極端，時而貪玩興奮，時而抗拒固執。若犬隻體內含有格鬥犬基因，一被刺激更會表現得極為勇猛，因為在激動時體內的腎上腺素等會飆升至極高水平，導致進入格鬥狀態時不知恐懼及疼痛。