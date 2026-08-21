尖沙咀廣東道過路險被車撞 深圳遊客反映安全隱患 運輸署即整改

一名深圳女子7月帶孩子訪港旅遊期間，在尖沙咀廣東道Apple Store對出一段「望左望右」過路處橫過馬路時，險被快速駛至的車輛撞倒，當時不少人流過路，事後她撰寫電郵向運輸署反映安全隱患，獲正式回覆並提出具體整改方案。(小紅書)

一名深圳女子7月帶孩子訪港旅遊期間，在尖沙咀廣東道Apple Store對出一段「望左望右」過路處橫過馬路時，險被快速駛至的車輛撞倒，當時不少人流過路，事後她撰寫電郵向運輸署反映安全隱患，獲正式回覆並提出具體整改方案。

事主在社交平台小紅書發文憶述，7月21日下午2時在廣東道Apple Store門外帶孩子，隨著人群使用「望左望右」標誌過路，走到中間時突然來了一輛車急速逼近，人群即快步往對面，形容司機「毫不減速，甚至還加速」，指場面驚險，「我們在人群最後，還好跑得快，擦肩而過」、「我兒子拉著我快速向前跨了兩步，車子從我們身後毫不減速的開過去，預估車速60KM以上，這不是開車，這是危及他人生命」。她和孩子因驚嚇留下很大的心理陰影，對香港的交通安全感到恐懼，事後向警員投訴，對方指該處非法定班馬綫，車輛擁有優先通行權，她對此疑惑，「難道因此可以准車輛優先權而撞行人或恐嚇行人？」。

增警示牌提醒司機留意行人過路

返回內地後她透過電郵向運輸署反映問題，稱「有人認為此處不是正規過街點，橫穿不合規；一部分覺得地面印有望左，是官方默許通行。對於遊客來說這個規則太模糊，這種模糊本身就是安全隱患，更何況此處人流如此巨大。但無論哪種觀點，都不代表對著人群加速的行為可以被認可。」

正當以為「石沉大海」，未料獲1823轉介正式回覆。運輸署提出的改善措施包括：將停車灣改建為行人路改善視線遮擋問題、增設警示牌提醒司機留意行人正過路、劃定 24小時禁區杜絕違泊遮擋視線，以及聯絡警方加強巡邏執法。事主對此感到「尊重和理解」，讚賞香港當局「只是一名遊客的親身遭遇與合理訴求，就被認真對待，並且落實到道路硬件改造上，可以真切感受到香港官方對待遊客意見的務實態度，正視隱患，不敷衍、迅速落實。」