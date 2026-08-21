打鼓嶺狗咬死人｜33歲死者Jojo愛心助養殘疾老狗 做狗義工幫流浪狗

據了解，33歲姓黃女死者洋名Jojo，或人稱「祖兒」，未婚，是打鼓嶺一間「狗酒店」及犬隻訓練中心的負責人，生前超級愛狗，經常幫助流浪狗。Jojo在寵物領域充滿熱忱，不僅持有香港聖約翰寵物急救證書，亦正研讀寵物營養相關課程；她除了是香港首間寵物友善「天然護膚X皮膚管理中心」Beauty by Beauties 的創辦人外，同時也是「Pawsgate毛系寵物選物所」的創辦人。

今日（21日）早上9時許，女死者親友一行約20人，在邊界警區重案組探員陪同下到富山殮房認屍，親友神情哀傷，其中一名男親友傷痛掩面，需親友上前安撫，眾人逗留約兩小時後離去。

死者生前助養5隻殘疾老狗

她開設專頁指自己參與了貓狗助養計劃，助養了5隻老弱殘疾的狗狗，又呼籲大眾踴躍捐款：「因為呢啲狗狗真係好難出到領養，有機會一生都係狗場渡過。」此外，她亦不時發文向飼主教授寵物中暑急救及日常營養等專業知識。

一眾好友驚聞噩耗悲慟不已，不少人留言盛讚Jojo心地好，有愛心，「生前都係一位人美心善既女人rip」、「最慘得你一個人 」、「狗場內有200隻狗，東主死咗，希望愛狗人士領養回家，又或買下狗場」，希望她能安息。