支聯會案｜李家超：支聯會蓄意在香港埋下仇恨共產黨種子 陰謀昭然若揭必須懲治

支聯會煽動顛覆國家政權案早上裁決，法庭裁定支聯會、前主席李卓人、前副主席鄒幸彤「煽動顛覆國家政權」罪名成立。另一被告、前副主席何俊仁在案件開審前已認罪。特區政府歡迎法庭的定罪裁決。 行政長官李家超表示，支聯會長期以來蓄意在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，透過不同手段意圖激起市民對中國共產黨和中央政府的厭惡、憎恨等情緒，煽動群眾顛覆國家政權。各被告長期以來的行為危害國家安全，其陰謀昭然若揭，必須予以懲治。煽動顛覆國家政權是極其嚴重的罪行。特區政府有責任維護國家安全，會堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。今次案件再一次證明，無論違法者如何偷換概念、如何巧言令色，只要是危害國家安全的罪行，特區政府有法必依、執法必嚴、違法必究。

特區政府發言人就表示，案件在法庭審訊期間，境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，以政治手段和誤導性言論，嘗試干涉案件公平審訊，又對香港特區保障人權和自由以及維護國家安全相關工作，作出不符事實的攻擊，是公然踐踏法治的卑鄙圖謀，特區政府予以最強烈譴責。法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，絕無任何政治考慮。倡議某種背景的人或機構不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予犯法特權，完全違反法治精神。

李桂華歡迎裁決 稱市民批評與煽動顛覆行為是兩碼子事情 警務處國安處總警司李桂華歡迎裁決，形容支聯會經年累月、年復年向市民播下仇恨中國共產黨及中央政府的種子，法庭的裁決正是揭露被告蓄意煽動他人顛覆國家安全、危害國家安全的真面目。李桂華說，法官的判詞講得很清楚，被告人在主導意志下，令支聯會一直將中國共產黨視為敵對，周而復始、重複升溫，在活動中行使出來，即使頒布香港國安法後，三名被告仍然一意孤行，籌辦多項違反國安法的活動，以人權作為擋箭牌、勾結外國或外部勢力，以及當發現大眾的情緒降溫時，會加入新元素激發參加的人數，正正就是煽動特徵。

李桂華回應提問時指出，今日支聯會被定罪的煽動他人顛覆國家政權罪，屬於國安法第23條下的條文，條文本身講得相當清楚，法庭裁決令警方更有信心根據條文繼續執法。他說，類近的個案不算太多，暫時有三宗，提醒蠢蠢欲動的人士，這些行為是有被控告的風險。 李桂華強調，市民作出批評與煽動顛覆行為是兩碼子的事情，並非討論或批評就立即有問題，強調警方會按每一宗個案處理，不能一概而論。被問到如果有人公開悼念六四是否觸犯法例，李桂華表示，香港法例很清晰，活動如果屬於公眾活動性質需要受到規管，包括國安法等，市民申請舉辦活動時，警方會根據不同標準處理。

國安公署：裁決彰顯法治精神 捍衛國安法權威 駐港國安公署表示，裁決結果彰顯法治精神，捍衛香港國安法權威。 「支聯會案」各被告妄圖推翻、破壞憲法確立的國家根本制度，蠱惑民眾對國家政權的仇視、憎恨和離叛情緒；香港國安法實施後仍未收手，行為嚴重損害國家及香港的根本利益，構成破壞國家安全和社會穩定的現實危害，必須追究嚴懲。 在案件中，香港警隊嚴格執法，司法機關依法獨立行使審判權，程序公開透明，對相關被告依法作出定罪裁決是合理合法，符合香港根本利益，反映社會共同心聲，是全面準確實施維護國家安全法律制度和執行機制的必然要求，是依法維護國家安全的正義之舉。 發言人又指，少數西方國家政客與亂港勢力、反華媒體狼狽為奸，打著「人權自由」的幌子公然為鄒幸彤等被告開脫說項，罔顧事實、誣蔑炒作所謂超期羈押，叫囂「無條件釋放」，粗暴干預香港司法，批評是別有用心的政治操弄，對法治精神的公然踐踏，險惡圖謀注定以失敗告終。