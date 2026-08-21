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出版：2026-Aug-21 15:23
更新：2026-Aug-21 15:23

西貢破邊洲路段中秋節及國慶黃金周試行預約制　每日名額2000個不收費

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西貢破邊洲路段中秋節及國慶黃金周試行預約制，每日名額2000個不收費（蘇文傑攝）

西貢破邊洲路段中秋節及國慶黃金周試行預約制，每日名額2000個不收費（蘇文傑攝）

漁護署今日公布，將在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度，以更有效控制人數及人流，試行期間是免費預約。預約制度只適用於破邊洲段，進入萬宜水庫東壩的其他範圍無須預約。

實施日期及名額

於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節、及國慶黃金周，上午9時至下午5時進入破邊洲段的遊客必須預約，每兩小時為一個時段，每個時段名額500人，每日的名額總數為2,000人，預約採取先到先得方式。預約系統將於8月24日（星期一）上午11時起接受9月5日和6日的到訪預約。其後逢星期一上午11時起，開放一個星期後的預約。漁護署署長黎堅明補充，今次將每個時段名額定於500人，是觀察過以往周末和假日，一系列交通安排可應付高峰期的人流，秩序良好。他指今次的預約制有分流作用，相信不會增加東壩的交通壓力，反而是有幫助。

西貢破邊洲路段中秋節及國慶黃金周試行預約制，每日名額2000個不收費（蘇文傑攝） 漁護署署長黎堅明 環境及生態局副秘書長（環境）譚卓姿

預約採用實名登記，遊客必須預先透過漁護署指定的旅遊平台Klook（客路）的系統，包括網頁、流動應用程式及Klook微信小程式預約，每人每次可為自己及同行者預訂最多5個名額。遊客除了以電郵接收電子憑證（含二維碼）外，可直接在相關的應用程式或微信小程式查閱電子憑證。已預約的人士可在預約時段開始前48小時取消有關預約。

現場核證

成功預約的遊客當日到達破邊洲段入口時，須向在場職員出示電子憑證及身份證明文件。如個別時段尚有可用名額，未有事先預約的人士可即場透過網上系統進行預約。漁護署會在破邊洲段的入口設立站點處理入場和遊客查詢。

黎堅明表示Klook是有經驗的平台，會有措施避免濫用情況，加上預約制採取實名制，到場須出示身份證明文件，亦可避免「炒黃牛」。黎堅明指試行預約制後，如果發現有炒賣現象及預約後刻意不出現的情況，會考慮各可行方案，「要付出一啲代價」。

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