西貢破邊洲路段中秋節及國慶黃金周試行預約制　每日名額2000個不收費

漁護署今日公布，將在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度，以更有效控制人數及人流，試行期間是免費預約。預約制度只適用於破邊洲段，進入萬宜水庫東壩的其他範圍無須預約。

實施日期及名額

於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節、及國慶黃金周，上午9時至下午5時進入破邊洲段的遊客必須預約，每兩小時為一個時段，每個時段名額500人，每日的名額總數為2,000人，預約採取先到先得方式。預約系統將於8月24日（星期一）上午11時起接受9月5日和6日的到訪預約。其後逢星期一上午11時起，開放一個星期後的預約。漁護署署長黎堅明補充，今次將每個時段名額定於500人，是觀察過以往周末和假日，一系列交通安排可應付高峰期的人流，秩序良好。他指今次的預約制有分流作用，相信不會增加東壩的交通壓力，反而是有幫助。