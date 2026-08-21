4承建商涉致命事故被紀律處分　部分被除名兩個月兼罰款

4間承建商因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，被紀律處分，部分被除名兩個月。註冊承建商紀律委員會早前頒布的書面裁決及命令，今日在憲報刊登。

第一宗個案涉及2019年8月10日銅鑼灣一個樓宇改建地盤發生的致命事故。一名工人在天台進行木模板工作時，從模板一處無圍封的邊緣墮落至下層地面。該名工人嚴重受傷，其後離世。該註冊一般承建商於2020年6月5日在東區裁判法院被定罪及判罰款24.5萬元。紀律委員會經完成研訊後，命令將該承建商從一般建築承建商的名冊中除名，為期兩個月，以及該承建商須罰款合共20萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共約5萬元的研訊費用。