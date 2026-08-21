4承建商涉致命事故被紀律處分　部分被除名兩個月兼罰款

4間承建商因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，被紀律處分，部分被除名兩個月。註冊承建商紀律委員會早前頒布的書面裁決及命令，今日在憲報刊登。
第一宗個案涉及2019年8月10日銅鑼灣一個樓宇改建地盤發生的致命事故。一名工人在天台進行木模板工作時，從模板一處無圍封的邊緣墮落至下層地面。該名工人嚴重受傷，其後離世。該註冊一般承建商於2020年6月5日在東區裁判法院被定罪及判罰款24.5萬元。紀律委員會經完成研訊後，命令將該承建商從一般建築承建商的名冊中除名，為期兩個月，以及該承建商須罰款合共20萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共約5萬元的研訊費用。
第二宗個案涉及2020年12月9日赤柱一個建築地盤發生的致命事故。兩名工人在地盤拆除金屬圍板時，被倒塌的部分圍板壓着，其中一名工人身亡，而另一名工人則受傷。該註冊一般承建商於2023年5月29日在東區裁判法院被定罪及判罰款3.5萬元。紀律委員會經完成研訊後，命令將該承建商從一般建築承建商的名冊中除名，為期兩個月，以及該承建商須支付紀律委員會及屋宇署合共約6萬元的研訊費用。
第三宗個案涉及2020年6月30日在香港國際機場三跑道系統項目一個填海地盤發生的致命事故。當一組工人在地盤維修一部機器的絞車捲筒時，一條纜索突然彈起，擊中其中兩名工人。其中一名工人頭部嚴重受傷，其後身亡，而另一名工人則骨折受傷。該註冊一般承建商於2021年6月24日在西九龍裁判法院被定罪及判罰款5.3萬元。紀律委員會經完成研訊後，命令該承建商須罰款合共近30萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共6.4萬元的研訊費用。
第四宗個案涉及2022年11月8日尖沙咀一個建築地盤發生的致命事故。當一名工人在鋼筋構件上進行消防裝置工程時，部分構件突然倒塌並壓向他。該名工人嚴重受傷，並於同日離世。該承建商於2024年3月21日在觀塘裁判法院被定罪及判罰款8,000元。紀律委員會經完成研訊後，命令該承建商須罰款逾16.6萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共逾5.5萬元的研訊費用。