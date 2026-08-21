打鼓嶺狗咬死人｜漁護署：涉事狗隻晶片顯示為唐狗　但初步評估混有格鬥犬血統

打鼓嶺昨日發生狗咬死人的慘劇，漁護署指出涉事狗隻的晶片顯示牠為唐狗，但經動物管理中心初步評估，相信混有格鬥犬血統。 漁護署署長黎堅明今日在記者會上指出格鬥犬與一般大狗不同，有一定的攻擊性，管控方法並不一樣，例如法例規管到公眾地方必須以不長於1.5米長的狗帶牽引及須戴口罩。署方會調查涉事狗隻的來源、為何會到了事發狗舍等。涉事狗隻正在漁護署動物管理中心，放了在籠內隔離觀察。黎堅明表示所有動物到了新環境都需要時間適應，情緒及行為會受影響，會一直觀察其狀態。但動物管理中心職員無報告涉事狗隻有特別情況，與一般收留的狗隻情況一樣。

據了解，「太陽仔」為一隻約兩歲大的混種鬥牛梗，3個月前開始等待愛狗人士領養。據為「太陽仔」尋家的領養帖文表示，「太陽仔」一直生活環境惡劣，長年被鐵鏈綁住困在獸籠，活動範圍大約有兩米，鐵鏈盡頭是一個簡陋的木箱，「佢由出世到兩歲都係俾人用條好短嘅鐵鏈綁住從來冇被善待過⋯」狗義工發現後努力拯救牠，說服狗主將「太陽仔」交由他們照顧，安排入住狗場，然而一個月過去，仍未有人查詢領養，「由一條鏈轉去一個大啲嘅小房子，義工都係一個禮拜先去到一次陪太陽仔一陣……太陽仔而家先係兩歲左右難道就要一輩子困。喺入面嗎⋯」並稱希望「太陽仔」能感受到人類的溫暖。從義工發佈的相片所見，「太陽仔」總是笑容滿面，在義工牽繩下亦會乖乖跟着散步，相當服從。

根據資料顯示，鬥牛梗為鬥獸犬，長約65公分，體重20至50公斤。性情兇猛，於香港為禁養品種，需要申請牌照及遵守條件，頸箍需特殊顏色，外出需戴口罩。牠除了攻擊性強外，皮膚十分厚實，具備著驚人的耐力及咬合力，且奔跑速度極快。牠一旦發怒採取攻擊，絕難收手，極具攻擊性。