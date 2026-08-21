港大副教授涉收賄220萬批出千萬IT項目 廉署起訴4人

廉政公署周四（20日）起訴香港大學副教授黃家偉，控告他涉嫌從一名服務供應商收受現金賄款共約220萬元，向對方批出7份中小學資訊科技（IT）教育項目訂單，總值逾1,000萬元。服務供應商禤文浩、禤的妻子朱慧兒及侄兒張進均被控告。四人准予保釋，案件下星期一(8月24日)在東區裁判法院提堂，以待轉介至區域法院答辯。 下星期一在東區裁判法院提堂 四名被告為45歲港大教育學院副教授黃家偉，Immersive Learning Lab Company Limited及香港朗琦科技教育有限公司唯一董事兼股東禤文浩(56歲)，兩人被控9項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。禤文浩的57歲妻子朱慧兒和26歲侄兒張進，與黃家偉及禤文浩4人，另被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。

2023年8月至2026年6月，黃家偉身兼教育應用資訊科技發展研究中心（CITE）主任，職責包括根據港大的採購程序，運用資助機構，例如香港賽馬會慈善信託基金，以及政府優質教育基金的資助，推動IT教學應用。 貪污控罪指黃家偉及禤文浩涉嫌串謀使黃家偉接受現金賄款共約220萬元，以向禤文浩的兩間公司，即Immersive Learning或朗琦科技教育，批出七份IT教育項目採購訂單；或在項目的招標工作中傾向優待禤文浩及其兩間公司；以及安排禤文浩的妻子朱慧兒、姪兒張進及另外五人受僱於港大。廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，揭發黃家偉及禤文浩曾協議，黃家偉在項目訂單批出後，會獲取訂單款額的一成至五成作報酬，涉案項目訂單總值逾1,000萬元。

相關項目包括「透過人工實境的新平台來優化素養教育2.0」(「eLEARN2.0」)，即CITE開發的虛擬實境(VR)小學電子學習平台；以及專為高中學生而設的新興科技培育計劃—「賽馬會『科•苗』計劃」。 欺詐控罪指四名被告涉嫌虛假地向港大表示，朱慧兒及張進已根據服務協議向CITE提供開發研究服務，誘使港大向二人支付服務費共12萬元。惟廉署調查顯示，二人從未提供相關服務。