屯門警區打擊青少年罪行 拘22人最細13歲涉非禮藏毒等罪

為打擊青少年罪行，屯門警區於8月14日至20日展開反青少年罪惡行動，行動中總共拘捕22名人士，分別為19名本地男子及3名本地女子，當中包括18名年齡介乎13歲至20歲的青少年。

警方表示，被捕人大多是受到搵快錢的招徠所吸引或受朋輩影響，收取酬勞而作出犯法行為，亦有年輕人因「守法意識薄弱」一時衝動干犯「非禮」、「襲擊致造成身體傷害」、「不付款而離去」及「無牌駕駛」等罪行。還有「年輕人吸食毒品」相關的「藏毒」及「藏有第一類危險藥物」等罪行。被捕人中，有4名成年人（年齡介乎21至33歲），主要牽涉向青少年提供毒品及以「搵快錢」來誘使青少年犯案，從而利用他們作出違法行為。22名被捕人當中，6名人士（分別為5男1女，年齡介乎17至33歲）已被落案起訴，而其餘16人均獲准保釋候查，需於9月中下旬再向警方報到。

警方指出，會繼續採取主動執法行動，在區內青少年流連的地方，如桌球室、遊戲機中心、酒吧及深夜的公園進行巡邏，以防他們受不良分子影響。另外，警方亦會透過不同渠道，如互聯網、社交平台來收集情報，打擊不良分子利用青少年想搵快錢的心理，引誘青少年進行犯法活動。

警方在針對青少年防罪工作方面會繼續將重點放在教育上，達致預防青少年犯罪，以及減低重犯機會的雙重目標。警區以警察學校聯絡計劃為平台，由警方學校聯絡主任與校方及家教會保持聯繫，三方緊密合作，定期舉行講座，宣傳禁毒、防騙、守法意識。同時，警方亦會採取「多機構」合作模式，與不同社區持份者合作，協助學校老師了解青少年罪案趨勢及相關防罪訊息，加強學校的青少年防罪教育工作。