嘉濤集團旗下院舍秉持以人為本理念 締造「嘉」的溫暖 為長者打造安心舒適晚年生活｜優質樂齡生活巡禮

本港人口老化趨勢持續，長者及家屬對優質安老服務的需求日益增加。嘉濤（香港）控股有限公司（下稱「嘉濤」）扎根三十多年，設有12間安老院舍，提供逾千個宿位。其中7間院舍獲納入政府「改善買位計劃」甲級院舍，超過10間院舍為社會福利署「長者院舍照顧服務券」（院舍券）計劃的認可服務機構，長者可按個人需要靈活選擇院舍服務，在熟悉而舒適的環境中安享晚年。

獨立房間設計 營造家的溫暖 嘉濤一直秉持「以人為本」的服務理念，從院舍規劃到日常照顧，均以長者需要為核心。嘉濤（香港）控股有限公司主席、執行董事兼行政總裁魏仕成表示不少長者以往居住環境較狹窄，因此院舍特別著重空間感及舒適度，配合專業護理服務及精心安排的膳食，希望為長者營造如家一般溫暖安心的生活環境。 院舍房間配置醫療升降床及緊急呼叫器等設備，並設有收納櫃及獨立照明系統，兼顧安全與私隱需要。部分院舍更設有露台及平台花園，讓長者可於戶外散步、種植花草及享受陽光，感受悠閒生活節奏。

多元活動豐富生活 保持身心活力 除了日常照顧，院舍亦十分重視長者的精神健康及社交需要。院舍每天安排不同類型的興趣活動，包括書法、繪畫、遊戲、小手工製作等，鼓勵長者持續學習及培養興趣。透過製作不同手工藝，有助提升手部靈活度及專注力，同時發揮創意。此外，院舍每月均會安排大型活動，包括戶外郊遊、參觀文化景點及社區活動等，讓長者保持與社區的聯繫。魏仕成表示，即使性格較內向的長者，透過持續參與活動後，亦能逐漸融入院舍大家庭。

善用樂齡科技 提升照顧質素 隨著科技發展，樂齡科技已逐步成為安老服務的重要一環。嘉濤近年積極引入各類智能設備，提升護理效率及長者生活質素。當中超低床可有效降低長者跌床受傷風險，而自動轉身床則可減低壓瘡形成機會。院舍亦引入雷達監測及生命表徵監測系統，實時掌握長者體溫、呼吸及身體狀況變化。與傳統閉路電視相比，系統毋須影像監察，既能保障長者私隱，亦有助護理團隊及時提供支援。此外，院舍亦應用虛擬復康訓練技術，透過互動遊戲及VR設備，讓長者以輕鬆有趣的方式進行復康運動，提升參與度及治療成效。

專業團隊駐場 提供全方位照護 優質安老服務離不開完善的專業護理團隊支持，除護理員及保健員外，嘉濤院舍亦配備註冊護士、登記護士、全職物理治療師及職業治療師等專業人員，為長者提供個人化照顧方案。院舍內設有專門復康區，配備復康單車、步行訓練設備及多種運動器材。物理或職業治療師和復康助理協助長者改善活動能力及舒緩痛症，減少頻繁往返醫院及診所的需要，從而加快康復進度。魏仕成指出「所有前線護理員均須持有至少一項護理證書，包括急救證書、心肺復甦法證書或腹膜透析證書資格」，確保優質照護服務水平。

放眼大灣區 發展智慧養老 展望未來，嘉濤希望進一步拓展大灣區安老服務版圖，在條件成熟下建立自營院舍。魏仕成認為大灣區院舍具備環境寬敞、交通便利及生活成本較低等優勢，加上飲食選擇多元化，近年愈來愈受香港長者關注。不過兩地在語言、文化及護理模式方面仍存在差異，需要時間逐步磨合。另一方面，集團將持續投放資源於樂齡科技發展，包括機械人照護及人工智能（AI）應用，以降低派藥及護理失誤風險，同時減輕前線人員工作壓力。在人才發展方面，嘉濤期望隨著粵港澳大灣區融合持續深化，加強培育院舍管理及護理專才。